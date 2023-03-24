Украина настаивает на продолжении исключения России из Олимпиады

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КИЕВ, Украина — В пятницу Украина возобновила свои усилия по недопущению российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в преддверии заседания правления МОК на следующей неделе, которое, как ожидается, определит основу для их возвращения на международные спортивные мероприятия.

Вадим Гоцит, министр спорта Украины и глава Национального олимпийского комитета, резко критиковал усилия МОК по реинтеграции России и ее союзника Беларуси в мировой спорт. Гоцит сказал, что любое возвращение подчеркнет неравенство, вызванное вторжением России в Украину.

«У нас нет нормальных условий для тренировок и подготовки к Олимпийским играм. А у россиян есть все необходимое, чтобы тренироваться и выступать внутри своей страны. Они спят по ночам, а мы по ночам не спим», — сказал он. рассказал журналистам.

Ожидается, что Международный олимпийский комитет установит стандарты для российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях на следующей неделе, поскольку квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Париже набирают обороты. МОК рекомендовал исключить Россию и Беларусь из соображений безопасности вскоре после прошлогоднего вторжения, но теперь утверждает, что спортсменам из двух стран следует разрешить соревноваться в качестве нейтральных без национальных символов. МОК заявляет, что продолжающееся исключение равносильно дискриминации по национальному признаку.

Президент МОК Томас Бах сказал Среда Она сказала, что будет сопротивляться политическому влиянию в спорте, и указала, что на встрече на следующей неделе могут быть обсуждены вопросы, в том числе военные связи российских спортсменов. МОК заявил, что будет стремиться запретить спортсменам, которые «активно поддерживали» войну, но не уточнил, как именно будет работать этот процесс. Украина особенно заинтересована во многих российских спортсменах, которые служат в вооруженных силах или представляют военные спортивные клубы.

«Если критерии слишком слабые, какой смысл отстранять Россию (год назад), чтобы восстановить ее сейчас, в преддверии Олимпийских игр?» — сказал Гутсайт.

Гоцит повторил предыдущее обещание Украины, что она может рассмотреть вопрос о бойкоте Олимпийских игр в Париже в знак протеста, но только в качестве «крайнего средства», если усилия по давлению не увенчаются успехом.

«Мы хотим участвовать в Олимпийских играх, но без россиян и белорусов», — сказал он. «Что касается того, будем мы участвовать или нет, то, знаете ли, отказ от участия в Олимпийских играх будет рассматриваться всеми нашими федерациями и всеми нашими спортсменами как крайняя мера. Но, конечно, нам, безусловно, нужно услышать мнение каждого из наших спортсменов и каждой из наших федераций и вместе принять это решение».

Гоцит выиграл олимпийскую золотую медаль в фехтовании — древнем спорте Баха — на Олимпийских играх 1992 года, где он Он был товарищем по команде Со Станиславом Поздняковым, ныне президентом Олимпийского комитета России.

Россия приветствовала усилия по повторному допуску своих игроков, но потребовала, чтобы им разрешили соревноваться под своим флагом и национальным гимном.

Международный олимпийский комитет оставляет за собой окончательные решения по реадмиссии россиян и белорусов в федерации, регулирующие отдельные виды спорта. Несмотря на призывы Баха к единому подходу, раскол нарастает.

Фехтование и дзюдо позволили россиянам и белорусам возобновить соревнования в этом году, хотя ни одна из стран еще не сделала этого. Легкая атлетика сохранила запрет на «обозримое будущее» в четверг, а хоккей с шайбой запретил России и Беларуси участвовать в чемпионате мира 2024 года по соображениям безопасности.

В других видах спорта используются другие подходы.

В теннисе мужские и женские туры позволяют российским и белорусским одиночкам продолжать играть в качестве нейтральных, но не позволяют им участвовать в национальных командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Футбольные власти исключили Россию из квалификаций мужского и женского чемпионатов мира и мужского чемпионата Европы, которые начались на этой неделе, но разрешили Беларуси соревноваться на нейтральных стадионах без зрителей.