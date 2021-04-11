Украина обращается к Турции, поскольку Россия угрожает полномасштабной войной | Новости конфликта

Президент Украины Владимир Желенский посетил Стамбул на выходных, чтобы отметить 10-ю годовщину стратегического союза своей страны с Турцией, и получил поддержку своих черноморских соседей, поскольку напряженность в отношениях с Украиной усиливается из-за напряженности в Украине.
«Поддержка Турции имеет решающее значение для восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности», – сказал Желенский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После встречи с турецким лидером Желенский написал в Твиттере: «Мы разделяем общие ценности с #Turkey, включая человеческую жизнь и поддержку».
Пока Турция борется с США и другими западноевропейскими лидерами из-за приобретения российской ракетной системы С-400 и конфликта в Сирии, НАТО Украина установила прочные связи с Анкарой.
Субботний визит – это второй визит украинского лидера в Турцию за шесть месяцев.
В 2017 году страны создали зону без паспортов, и в настоящее время они участвуют в реализации соглашения о свободной торговле, которое, по словам лидеров, увеличит объем двусторонней торговли между ними более чем вдвое.
«Уход от западного дискурса очень популярен в европейских и американских столицах. Запад не хочет видеть действительно сложные области турецко-российских отношений», – сказал Билгехан Остурк, аналитик Chetta Foundation, базирующегося в Анкаре танка Синд. близок к правительству Эрдогана.
Остурк сказал, что аннексия Россией Крыма изменит правила игры в отношениях Анкары с Москвой и в том, как она оценивает баланс сил в Черном море.
С-400 сделка
Покупка Анкарой С-400 стала одним из самых сложных элементов отношений Турции с Западом, но была отдана за ее пределами и в руки России, а ракетная система представляет собой серьезную угрозу безопасности Турции.
Когда Россия в 2014 году аннексировала Крым, она сразу же начала использовать там С-400. Он также разработал свой флот для размещения подводных лодок и кораблей, способных поражать цели на расстоянии 2400 км (1500 миль).
Стамбул находится примерно в 600 км от Крыма.
Эта математика привела к речи Эрдогана в 2016 году, в которой он предупредил, что Черное море становится «русским озером» и что «история нам не простит, если мы не примем меры».
Эрдоган потребовал сильного присутствия НАТО в регионе, поскольку Россия увеличивает размер своего военно-морского флота.
Совсем недавно Турция рассматривает Черное море как шаг к большей энергетической независимости.
В октябре 2020 года он объявил об обнаружении у своего побережья 405 миллиардов кубометров газа, что является крупнейшим открытием в истории страны.
«Наша главная цель – сохранить Черное море как море мира, спокойствия и сотрудничества», – сказал президент Турции рядом со своим украинским оппонентом на пресс-конференции в субботу.
Военная техника
Анкара рассматривает Украину как важный буфер против России и решительно выступает за ее принятие в альянс НАТО.
Две страны сотрудничают по планам и соглашениям в области безопасности.
В прошлом году Украина согласилась купить четыре турецких корвета Miljem Ada-Glass, небольших военных кораблей, известных своей маневренностью. Страны коллективно производят корабли.
Столкнувшись с растущей враждебностью в западных столицах, Анкара рассматривает Украину как партнера в продвижении военных технологий во всем, от спутников и радаров до ракет.
Эксперты говорят, что одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является машиностроение и проектирование. Турция работает с украинскими компаниями над созданием дизельных двигателей для своего истребителя пятого поколения и основного боевого танка.
Но именно за закупкой Украиной турецких боевых беспилотников военные эксперты и аналитики внимательно следят, особенно в связи с обострением напряженности на востоке Украины.
Турция зарекомендовала себя как крупный экспортер БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и побуждает их побеждать на полях сражений в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В последнем конфликте внук Турции DP2 Drone помог определить баланс сил против Азербайджана в войне страны с Арменией.
Продажа дронов
В 2018 году Украина закупила у Турции шесть беспилотников Proctor DP2 и 200 высокоточных ракет в рамках оборонного соглашения на 69 миллионов долларов.
Украинские военные эксперты внимательно изучают использование беспилотников в Нагорном Карабахе. Они говорят, что сходство между борьбой Азербайджана против Армении в этом конфликте и борьбой Украины за захват контроля над уединенным регионом у других российских сил снабжения очень хорошо для Киева.
«Мы знаем, что возможностей России перед лицом турецких БПЛА недостаточно», – сказал Остурк. «Они протянут руку украинским силам. У поддерживаемых Россией сепаратистов есть преимущество, но они не в состоянии заблокировать новые БПЛА».
После семи лет конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами многие в Киеве стремятся испытать новые турецкие технологии на поле боя и посмотреть, может ли они привести к завоеванию какой-либо территории.
Россия заявляет, что Украина пытается спровоцировать конфликт, а Киев обвиняет пророссийских сепаратистов в наращивании атак на правительственные силы и Москву.
‘Опытный ввод’
Президент Эрдоган призвал положить конец росту напряженности на востоке Украины, но сказал, что Турция готова оказать необходимую поддержку Киеву.
Остурк сказал, что отправит на Украину консультантов и технических специалистов, пользующихся поддержкой Турции, поскольку они находятся в Азербайджане. «Сочетание повсеместного использования UCAV и опытного опыта».
Если на востоке начнутся ожесточенные бои, Анкаре может быть предоставлена возможность изменить положение России, как это сделала Москва в Сирии.
«Турция пострадала от постоянного давления России на севере Сирии, где у них есть преимущество расширения. Если она не будет довольна, это может стоить Турции целое состояние», – сказал Остурк.
Турецкие беспилотники, размещенные на востоке Украины, позволяют Анкаре использовать свой военный потенциал в ожесточенных боях на границе с Россией.
Возможность поразмышлять об успешном сочетании турецких беспилотников и военного опыта, которое привело к победе в Нагорном Карабахе, безусловно, вдохновляет тех, кто подвергается риску в Киеве и Анкаре.