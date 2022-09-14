Украина ожидает роста российских ударов по энергосистеме

Украина заявила во вторник, что опасается, что Россия усилит атаки на ее энергетическую систему, чтобы ослабить петлю в Киеве этой зимой после серии ударов, вызвавших отключения электроэнергии, и обратилась к западным державам с просьбой о технологиях противовоздушной обороны, чтобы избежать этого.

Серия разрушительных ударов обрушилась на энергетическую и отопительную инфраструктуру Украины за последние два дня, что привело к отключению электроэнергии во многих восточных регионах. «Мы ожидаем увеличения масштабов таких атак и готовы к разным сценариям», — заявил Reuters главный советник президента Михайло Подолак.

Подоляк добавил, что этой зимой украинцы должны быть готовы к проблемам с электричеством и теплом. В этой восточноевропейской стране в холодные месяцы часто бывает до -15°C (5°F). «Украина предчувствовала свой трудный момент с момента восстановления независимости (в 1991 году)», — сказал Подоляк агентству Рейтер.

Подоляк сказал, что Украина просила своих иностранных союзников о системах ПВО для защиты критически важной инфраструктуры с самого начала вторжения в Москву, но выразила разочарование в связи с отсутствием поставок. «Мяч на стороне наших партнеров», — сказал он.

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