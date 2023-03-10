Украина отвечает на гиперзвуковые ракетные удары.Группа Вагнера может взять «тактическую паузу» в Бахмуте – NBC Connecticut

Это живой блог CNBC, отслеживающий развитие войны в Украине. Ниже приведены последние обновления.

Аварийные службы Украины спешат восстановить жизненно важную энергетическую инфраструктуру, которая накануне пострадала от града российских ударов. Большая часть ущерба была нанесена российской гиперзвуковой ракетой «Хужал», способной уклоняться от средств ПВО. По меньшей мере девять человек были убиты в Украине, в районах по всей стране и на крайнем западе Львова.

Кровавая битва за контроль над городом Бахмут на востоке страны продолжается, но российская группа наемников «Вагнер», возможно, взяла «тактическую паузу», по данным американского аналитического центра Института изучения войны.

Харьковский губернатор сообщил, что энергетическая ситуация в его городе «тяжелая», но уже «практически полностью восстановлены электроснабжение и водоснабжение».

Спутниковые снимки MAXAR показывают до и после битвы за Бахмут.

На спутниковых снимках Maxar видно, как Бахмутская битва изменила ландшафт вблизи города.

ДО: На фотографиях видно лишь несколько воронок в полях к востоку от Бахмута, Украина.

Максар | Гетти Изображений На спутниковых снимках Maxar «до» видно лишь несколько воронок на полях к востоку от Бахмута, Украина. Пожалуйста, используйте: (c) спутниковый снимок Maxar Technologies 2022 года.

После: На фотографиях видны сотни воронок в полях.

Максар | Гетти Изображений На спутниковых снимках MAXAR видны сотни воронок на полях к востоку от Бахмута, Украина. Пожалуйста, используйте: (c) спутниковый снимок Maxar Technologies 2022 года.

Максар Технологии

В Волноваке на Украине погиб один человек, еще один ранен.

В результате артиллерийского обстрела города Волновака на Украине погиб один человек, еще один ранен.

Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений Вид на автобусный парк после артиллерийского обстрела, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен в Волновахе на подконтрольной России территории 9 марта 2023 года.

Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений Тело лежит на земле на автобусной остановке после того, как в результате артиллерийского обстрела один человек погиб и еще один был ранен в Волноваке на территории, контролируемой Россией, 9 марта 2023 года.

— Агентство Анадолу | Гетти Изображений

Прочитайте предыдущую прямую трансляцию CNBC здесь:

Восстановление питания на крупной атомной электростанции после того, как Россия нанесла удары по Украине