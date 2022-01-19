Украина предупреждает, что Россия «почти» закончила строить войска у границы

В настоящее время в регионе дислоцировано 127 000 военнослужащих России, согласно недавней разведывательной оценке министерства обороны Украины, которой во вторник эксклюзивно поделились с CNN.

«Общая численность сухопутной группировки ВС РФ (ВС РФ) на украинском направлении — (да) составляет более 106 тысяч человек. .

Украина назвала ситуацию с оценкой «сложной» и посчитала, что Россия «пытается разделить и ослабить ЕС и НАТО».

В оценке говорилось, что действия России были «направлены на ограничение возможностей США» и «на обеспечение безопасности на европейском континенте».

Оценка была сделана после того, как на прошлой неделе в ходе трех раундов дипломатических переговоров между Россией и Западом не удалось достичь решения, направленного на смягчение кризиса.

На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста.

Украинская военная разведка сообщает, что Россия направила войска из своих центральных и восточных регионов к западной границе «на постоянной основе». В конце декабря и январе Россия перемещает через границу «запасы боеприпасов, полевых госпиталей и служб безопасности», что, по мнению Украины, «подтверждает готовность к наступательным операциям».

По новым оценкам, Россия поддерживает более 35 000 повстанцев на востоке Украины и имеет около 3 000 собственных военнослужащих на территории повстанцев. Москва отрицает наличие каких-либо сил на востоке Украины.

Российские разведывательные операции против Украины также активизировались: рядом с украинской границей были размещены дополнительные подразделения радио- и спутниковой связи, а количество самолетов-шпионов на границе утроилось по сравнению с прошлым годом.

Украинские военные заявили, что Россия может использовать ракеты средней дальности для «уничтожения ключевых грузов» и что «дополнительные тактические группы оперативно-тактических ракет «Искандер» переброшены к границе.

По оценкам, в середине января вблизи Украины находилось 36 пусковых установок «Искандер».

Ракеты «Искандер» способны поражать цели на расстоянии 500-700 км (примерно 310-430 миль) и теперь могут поражать районы, включая столицу Киев, говорится в сообщении.

Новый первый ряд

Украинский документ предупреждает, что сейчас на его северной границе с главным союзником Кремля – Белоруссией образовалась новая потенциальная линия фронта.

В документе украинской военной разведки говорится, что «территорию Беларуси следует рассматривать как арену для полномасштабных операций, которые Россия может использовать для расширения своей агрессии против Украины».

Во вторник представители Госдепартамента США подчеркнули эти опасения, заявив, что укрепленные российские войска в Беларуси увеличили свои возможности на границе с Украиной и вызвали дополнительные опасения по поводу вторжения.

«Это отражает возросшие возможности России для проведения этой атаки. Расширение возможностей, увеличение маршрутов, повышение риска», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

В Беларуси Россия «(белорусский лидер Александр) становится жертвой Лукашенко и требует часть накопленных долговых расписок», — сказал чиновник.

«Сроки важны и вызывают опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений для нападения на Украину с севера», — сказал чиновник.

Хотя чиновник не говорил о намерениях президента России Владимира Путина ввести войска в Беларусь, чиновник назвал Путина «оппортунистом».

«Мы видели тревожные признаки того, что динамика внутри Беларуси позволяет России и дальше наживаться на ущербе, нанесенном Лукашенко самому себе», — сказал чиновник.

Официальные лица США говорят, что вторжение России в Украину может произойти в любое время в течение следующего месяца или двух.

«Российские военные планируют начать операции за несколько недель до военного вторжения. Мы внимательно следим за нашей оценкой, которая может быть проведена в любое время между серединой января и серединой февраля», — пояснил второй высокопоставленный представитель министерства иностранных дел.

Соединенные Штаты внимательно следят за тем, есть ли у Лукашенко все еще рычаги управления в его стране, или же принятие решений в значительной степени остается за Россией.

Беларусь стала «все более дестабилизирующим игроком» в регионе, ссылаясь на ряд недавних действий, таких как создание иммиграционного кризиса на польско-белорусской границе, аресты активистов и содержание под стражей более 900 политических заключенных.

«Объединимся против Путина»

В оценке Украины корреспонденту CNN Кристиану Аманбору во вторник говорится, что «весь мир должен объединиться против Путина» и что Украине следует разрешить вступить в НАТО.

Миллиардер руководил Украиной с 2014 по 2019 год, захватив власть вскоре после того, как Россия вторглась, а затем аннексировала Крым. На президентских выборах 2019 года он потерпел поражение от действующего Владимира Желенского.

Порошенко заявил, что «международное единство и солидарность абсолютно необходимы» против Путина, добавив, что западные союзники не должны доверять российскому лидеру.

56-летний также призвал к ужесточению международных санкций против России. «Нам нужно ослабить Россию, нам нужно ослабить Россию, мы можем сделать это с помощью санкций. Нам нужно усилить Украину. И день за днем ​​нам нужно приобретать новые эффективные оборонительные вооружения», — сказал он.

Порошенко заявил, что «никто, включая Путина, не знает», состоится ли российское вторжение на самом деле и во многом будет зависеть от введения санкций. Он назвал возможное вторжение «безумием» и заявил, что, если российские войска перейдут границу с Украиной, международному сообществу придется «значительно увеличить цену Путина».

На вопрос, не является ли местная коррупция причиной того, что Украина не была принята в НАТО, Порошенко обвинил своего преемника Желенского в «отступлении» коррупционных реформ.

Порошенко вернулся в столицу Киев в понедельник, где ему были предъявлены обвинения в государственной измене за финансирование поддерживаемых Россией сепаратистских боевиков за счет незаконной продажи угля в 2014 и 2015 годах.

Когда Порошенко настаивали на предъявленных ему обвинениях, он сказал, что обвинения были «политически мотивированы» и что у адвокатов «ноль доказательств».