Украина проводит радикальные кадровые перестановки, поскольку союзники охотятся за танками

Зеленский обещает перемены на фоне коррупционного скандала

Польша заявила, что планирует отправить танки Leopard в Украину

Германия намекает на согласие на экспорт танков, пока союзники оказывают давление

Киев (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки происходят на высшем и нижнем уровнях после самых громких обвинений во взяточничестве со времен российского вторжения, которые угрожают ослабить энтузиазм Запада в отношении киевского правительства.

Сообщения о новом скандале в Украине, которая имеет долгую историю шаткого управления, появились, когда европейские страны ссорятся из-за передачи ей танков Leopard 2 немецкого производства — основы армий по всей Европе, которые, по словам Украины, ей необходимы для прорыва российских позиций и возвращения. контроль. провинция.

«Уже есть кадровые решения — какие-то сегодня, какие-то завтра — в отношении чиновников разного уровня в министерствах и других центральных структурах власти, а также в регионах и в правоохранительных органах», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении поздно вечером в понедельник.

Зеленский не уточнил, какие чиновники будут заменены. Несколько украинских СМИ сообщили, что министры и высокопоставленные чиновники могут быть отправлены в отставку на месте.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже заявил, что просил Зеленского освободить его от занимаемой должности. Причину он не назвал, но ранее СМИ сообщали, что это может быть частью встряски.

В воскресенье антикоррупционная полиция заявила, что задержала заместителя министра инфраструктуры по подозрению в получении взятки в размере 400 000 долларов за импорт генераторов в сентябре прошлого года. Министр отрицает это обвинение.

Одна газета обвинила Министерство обороны в переплате поставщикам за солдатское питание. Поставщик сказал, что он сделал техническую ошибку, и деньги не были изменены.

Давид Арахами, глава партии Зеленского «Слуга народа», заявил, что чиновники должны «сосредоточиться на войне, помочь пострадавшим, сократить бюрократию и прекратить теневой бизнес».

«Весной мы обязательно будем активно интернировать. Если гуманитарный подход не сработает, будем делать это в условиях военного положения», — сказал он.

Весна будет решающей

Линия фронта в войне была в значительной степени обездвижена в течение двух месяцев, несмотря на тяжелые потери с обеих сторон.

Украина заявляет, что западные танки дадут ее войскам огневую мощь для прорыва российских оборонительных рубежей. Но западные союзники не смогли договориться о вооружении Киева танками, опасаясь действий, которые могут привести к российской эскалации.

Германия, которая должна согласиться на реэкспорт Leopard, заявила, что готова действовать быстро, если союзники достигнут консенсуса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет запрашивать разрешение на отправку танков «Леопард» в Киев и пытается привлечь на борт другие танки.

Главный дипломат Европейского Союза заявил в понедельник, что Германия не препятствует реэкспорту танков Leopard в Украину.

Законодатели США оказали давление на свое правительство, чтобы оно экспортировало боевые танки M1 Abrams в Украину, заявив, что даже символическое количество поможет подтолкнуть европейских союзников к тому же.

Великобритания заявила, что поставит 14 танков Challenger 2. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки танков Leclerc.

Россия стремилась оказать собственное давление.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «ответственность» за продолжение конфликта несут все страны, которые прямо или косвенно причастны к закачке оружия в Украину и модернизации ее технологий.

Считается, что и Украина, и Россия планируют весенние наступления, чтобы выйти из тупика в войне на истощение на востоке и юге Украины.

«Если запланированное крупное российское наступление на этот раз потерпит неудачу, это станет крахом для России и Путина», — заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скипецкий в интервью новостному сайту Delphi.

Тем временем российские войска бомбили Донецк на востоке Украины.

Украинские военные заявили во вторник, что украинские силы отразили 11 обстрелов, 10 из них в Донецкой области, в том числе в районах города Пахмут и села Клычевка на юге.

На прошлой неделе Россия заявила о захвате Клищевки. Российские войска уже несколько месяцев пытаются взять Бахмут под свой контроль, но безуспешно.

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

«Акция против Запада»

За 11 месяцев, прошедших после вторжения в Украину, Россия изменила свою риторику о войне с процесса «разоружения» и «разоружения» своего соседа на представление ее как защиты от агрессивного Запада. Украина и ее западные союзники называют это неоправданным актом агрессии.

В понедельник новый генерал, отвечающий за военные операции России на Украине, предупредил, что современная Россия никогда не видела такой «интенсивности боевых действий», что вынуждает ее проводить наступательные операции.

«Сегодня наша страна и ее вооруженные силы действуют против всего коллективного Запада», — заявил новостному сайту Argumenti iFacti начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Он сказал, что военные реформы, о которых он объявил в середине января, могут быть изменены, чтобы ответить на угрозы безопасности России, которые включают стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО и «использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны». «.

Об этом сообщает агентство Reuters. Авторы Костас Петтас и Химани Саркар; Монтаж: Стивен Коутс, Роберт Перселл

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