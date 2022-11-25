Украина пытается восстановить власть в первую зиму войны



картина: AFP/Метин Актас

Павел Политик и Том Палмфорт для Reuters

Большая часть Украины остается без тепла и электричества после самых разрушительных авиаударов России по энергосистеме, и киевлян предупредили, чтобы они готовились к новым атакам и запасались водой, едой и теплой одеждой.

Окренго, которая курирует национальную энергосистему Украины, заявила, что 50 процентов спроса в Украине не было удовлетворено после того, как были разбомблены основные энергетические объекты, и она не может сказать, когда все будет полностью восстановлено.

Мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве с населением в три миллиона человек 60 процентов населения остались без электричества из-за температуры значительно ниже нуля.

«Мы понимаем, что такие ракетные удары могут повториться. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — заявили в Киевсовете.

«Окэнерго» сообщило, что в первую очередь электричество будет переподключено к объектам критической инфраструктуры — газораспределительной сети, сетям водоснабжения, канализации и больницам. Он добавил, что внутренние потребители будут постепенно переподключаться.

Спутниковые снимки, опубликованные НАСА из космоса, показали, что ночью на земном шаре стало темное пятно после неоднократных атак российских ракет в последние недели.

Украинские власти создали «центры непобедимости», иногда в палатках, где люди могут заряжать телефоны, согреваться и получать горячие напитки.

«У нас уже второй день нет электричества и еды, — сказала женщина в одном из таких центров в Киеве. — Более 60 детей ждут еды, и мы не можем ничего приготовить, пока не починят электричество».

В результате последнего российского ракетного обстрела погибли 10 человек, а все украинские атомные электростанции были остановлены впервые за 40 лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью финансовые времена Что забастовка на этой неделе создала ситуацию, невиданную за 80 или 90 лет — «страну на европейском континенте, где совсем не было света».

К вечеру официальные лица заявили, что реактор одного из атомных реакторов Хмельницкого был повторно подключен к сети.

Украинская атомная энергетическая компания «Энергоатом» заявила, что в четверг была восстановлена ​​связь с крупной Запорожской электростанцией на территории, контролируемой Россией.

С начала октября Россия примерно раз в неделю наносила удары по энергетическим объектам на Украине, каждый раз запуская ракеты на сотни миллионов долларов, чтобы разрушить энергосистему.

Москва признает, что атаковала жизненно важную инфраструктуру, заявляя, что ее цель — ограничить боеспособность Украины и подтолкнуть ее к переговорам. Киев заявляет, что такие атаки явно направлены на причинение вреда гражданскому населению, что делает их военным преступлением.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это вина Киева, что украинцы страдают из-за того, что отказываются выполнять несанкционированные требования Москвы. Украина заявляет, что не прекратит боевые действия до тех пор, пока не будут выведены все российские войска.

Чиновники из атомной отрасли говорят, что отключение электроэнергии может нарушить работу систем охлаждения и вызвать ядерную катастрофу.

«Существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы в результате пуска крылатых и баллистических ракет над всей территорией Украины», — заявил глава украинской атомной энергетической компании «Энергоатом» Петр Котин.

Россия должна понести ответственность за это позорное преступление».

Тысячи пропали без вести

Представитель Международной комиссии по пропавшим без вести в Гааге заявил, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 000 человек.

В июле она открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине документировать и разыскивать пропавших без вести. Директор программы ICMP Europe Мэтью Холлидей сказал, что неясно, сколько людей было насильственно перемещено, задержано в России, живо и разлучено с членами семьи или мертво и захоронено в импровизированных могилах.

В Киеве артисты Киевского национального академического театра оперетты прощаются с 26-летней балериной Вадимом Хлопянцем, погибшим в боях с российскими войсками на востоке Украины.

Москва обратилась к тактике нанесения ударов по украинской инфраструктуре, несмотря на то, что Киев с сентября наносит поражения на поле боя российским войскам. Россия также объявила об аннексии оккупированных ею земель и призвала сотни тысяч резервистов.

Первая зима войны теперь проверит, сможет ли Украина продолжать свою кампанию по возвращению территории, или смогут ли российские лидеры обеспечить снабжение сил вторжения и найти способ сдержать натиск Киева.

После отступления у России была гораздо более короткая линия обороны для удержания захваченных земель: более трети фронта теперь было перекрыто рекой Днепр.

Марк Хертлинг, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, написал в Твиттере: «Возможности Украины будут медленно расти, но продолжение маневрирования к востоку от Днепра и в оккупированном Россией Донбассе окажется более тяжелым боем».

«Украинский моральный дух подвергнется испытанию, поскольку российские атаки на гражданскую инфраструктуру продолжаются… но Украина выстоит».

Россия начала собственное наступление вдоль линии фронта к западу от города Донецка, которую с 2014 года удерживали марионетки Москвы. Украина заявила, что российские силы снова пытались продвинуться к своим основным целям, Бахмуту и ​​Авдеевке, но без особого успеха.

Южнее российские войска окапывались на восточном берегу Днепра, обстреливая районы за ним, в том числе город Херсон, контроль над которым украинские силы восстановили в этом месяце.

Агентство Reuters не смогло сразу проверить информацию о поле боя.

Москва заявляет, что проводит «специальную военную операцию» по защите русскоязычных в том, что Путин называет искусственным государством, созданным из России. Украина и Запад описывают вторжение как неспровоцированную агрессивную войну.

— Дополнительный отчет Стефании Берн и бюро Reuters, текст Питера Граффа, Александры Хадсон и Филиппы Флетчер, редактирование Уильяма Маклина.

— Рейтер