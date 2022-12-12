Украина разбомбила гостиницу, в которой жили десятки российских солдат

Украинская армия в ночь на субботу обстреляла гостиничный комплекс с десятками российских солдат в оккупированном Мелитополе, используя дальнобойную артиллерию, предоставленную Соединенными Штатами.

Иван Федоров, ссыльный городской голова Мелитополя, — сказал он в сообщении Telegram. что в гостиничном комплексе размещалось до 200-300 российских солдат, добавив, что десятки из них были убиты или ранены в результате нападения.

Российские власти заявили, что по меньшей мере два человека были убиты и 10 ранены в результате нападений, сообщает Радио Свободная Европа. упомянул.

Журнал «Уолл Стрит упомянул Что цель в Мелитополе находилась примерно в 50 милях от Азовского моря, в пределах досягаемости поставленных США ракетных комплексов HIMARS.

По данным газеты, на кадрах горящего отеля среди обломков видны убитые и раненые российские солдаты.

По сообщению «Радио Свободная Европа», в субботу вечером украинские силы обстреляли контролируемый Россией город, при этом несколько ракет попали в отели и рестораны на окраине города.

В своем Telegram-сообщении Федоров добавил, что раненых солдат доставили в медицинские учреждения соседнего Крыма из-за нехватки мест в городских больницах, добавив, что некоторые машины скорой помощи были переоборудованы в морги.

В последние месяцы российские силы сосредоточили свои ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к спорадическим отключениям электроэнергии по всей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более миллиона человек в Одесской области остались без электричества из-за забастовки в субботу.

США Он объявил о планах предоставить Украине $53 млн На прошлой неделе, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру страны.