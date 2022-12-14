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Украина: российские удары сорваны, обломки зданий попали | Новости мира

14 декабря, 2022
Boleslava Sokolova

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