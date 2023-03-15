Украина Россия Война Последние новости: Посол России назвал крушение американского беспилотника «провокацией»

Украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по российскому танку в Харьковской области
Россия рассматривает инцидент с участием одного из ее истребителей Су-27 и американского военного беспилотника над Черным морем как провокацию, заявил ее посол в США Анатолий Антонов.
«Американский БПЛА преднамеренно и провокационно движется в направлении российской границы с отключенными транспондерами», — сказал Антонов в комментарии, размещенном на сайте его посольства, назвав беспилотник беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).
Американский разведывательный беспилотник был перехвачен российскими военными самолетами и разбился в Черном море, сообщил Вашингтон.
Белый дом заявил, что, несмотря на другие подобные перехваты, этот «безответственный» инцидент был примечателен, поскольку он был «небезопасным и непрофессиональным» и привел к крушению американского авиалайнера.
Но в Минобороны России заявили, что беспилотник ушел в воду в результате собственного «резкого маневрирования»: «Российские истребители не использовали свое внутреннее вооружение, не связывались с БПЛА и благополучно вернулись на свой аэродром базирования».
BREAKING: «Безответственный» российский истребитель сбил беспилотник ВВС США над Черным морем
Официальные лица США заявляют, что российский истребитель сбил американский беспилотник, когда тот летел в международных водах над Черным морем. Джош Маркус отчеты.
В заявлении для CNN генерал Джеймс П. Хекер из европейского командования ВВС США заявил, что российский Су-27 совершил «безответственные, экологически небезопасные и непрофессиональные» маневры, разлил топливо и повредил винт MQ ВВС США. -9 «Жнец», заставивший американских чиновников сбить корабль.
В феврале 2022 года две страны совершили полеты над Черным морем, граничащим с Россией и Украиной.
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Энди Грегори14 марта 2023 17:33
Депутаты призвали правительство быть «агрессивным» в обеспечении соблюдения санкций против России
Депутаты призвали правительство Риши Сунака быть «агрессивным» в применении санкций против российских олигархов, поскольку они жалуются, что до сих пор было наложено только два штрафа. Мартина Бет, Дэвид Линч И Бен Хаттон.
Депутаты использовали закулисные деловые дебаты по конфискации российских активов в палате общин, чтобы раскритиковать правительство за плохое соблюдение режима санкций.
Бывший министр труда Лиам Бирн сказал, что после запроса информации у Министерства финансов по обеспечению соблюдения санкций в 2022 году он обнаружил 147 сообщений о нарушениях правил санкций.
«Из 147 сообщений о нарушениях на финтех-компании было наложено в общей сложности два денежных штрафа», — заявил член парламента Бирмингема Ходж Хилл.
Он продолжил: «Несмотря на масштабы применения санкций, у нас всего 86 000 фунтов стерлингов в виде штрафов. Я говорю Палате представителей, что 86 000 фунтов стерлингов в виде штрафов не помогут нам восстановить Украину.
Рон ДеСантис назвал войну на Украине «территориальным спором»
Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал ведущему Fox News Такеру Карлсону, что поддержка защиты Украины от нападения России на ее суверенитет не отвечает национальным интересам Америки.
«Хотя у Соединенных Штатов есть много основных национальных интересов — обеспечение безопасности наших границ, преодоление кризиса боеготовности в наших вооруженных силах, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверка экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая — они также запутаны. территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них», — сказал г-н ДеСантис, отвечая на вопрос г-на Карлсона.
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Урбан Рой15 марта 2023 05:51
Бойцам Зеленского велели «нанести максимальный урон» российским силам
Владимир Зеленский заявил, что украинским силам было предложено проявить как можно большую жестокость, чтобы усилить давление на российские силы.
Его комментарии прозвучали после того, как он провел совещание с штабом вооруженных сил, в том числе с командующим, разведкой и управлениями.
«Основное внимание сосредоточено на оперативно-стратегических войсках Кортисии и Пакмута. Есть четкая позиция всего штаба: усилить это направление, нанести максимальный урон агрессору», — сказал Зеленский.
Он сообщил украинскому генералу Тарновскому о Даврии, входящей в состав Донецкого и южного направлений. «Генерал Москалев доложил о положении в Одессе оперативных и стратегических войск. Генерал Наев доложил на севере», — добавил он.
«Конечно, мы продолжаем рассматривать вопрос о предоставлении боеприпасов и оружия на штабных собраниях. «Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы усилить давление на Россию», — сказал президент военного времени.
Урбан Рой15 марта 2023 05:38
США вызвали посла России из-за инцидента с беспилотником
США отозвали посла России в Вашингтоне после того, как американский разведывательный беспилотник был перехвачен российскими военными самолетами и упал в Черное море.
Хотя Москва отрицала, что ее самолеты контактировали с дроном, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что дипломат Анатолий Антонов был приглашен на встречу во вторник днем.
Посол США в Москве направил в министерство иностранных дел России решительный сигнал, а официальные лица США проинформировали союзников и партнеров об инциденте, сообщил Прайс журналистам.
«Мы напрямую взаимодействовали с русскими, опять же на высшем уровне, выразив решительные возражения против этого небезопасного и непрофессионального перехвата, в результате которого был сбит американский беспилотник», — сказал Прайс.
Энди Грегори15 марта 2023 04:42
Посол России в США назвал крушение беспилотника провокацией
Россия расценивает инцидент с участием ее истребителя Су-27 и американского военного беспилотника над Черным морем как провокацию, заявил сегодня ее посол в США Анатолий Антонов.
«Американский БПЛА преднамеренно и провокационно движется в сторону российской границы с отключенными транспондерами», — сказал Антонов в комментарии, размещенном на сайте его посольства, назвав беспилотник беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).
«Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию», — сказал он вчера российским агентам после того, как его вызвали в Госдепартамент США.
Москва отрицает какую-либо связь с дроном и заявляет, что летательный аппарат разбился после «резкого маневра».
«Неприемлемые действия американских военных так близко к нашим границам вызывают тревогу», — сказал Антонов.
Он добавил: «Они собирали разведданные, которые впоследствии использовались киевским режимом для нанесения ударов по нашим вооруженным силам и территории».
Урбан Рой15 марта 2023 04:37
Россия заявила, что американский беспилотник разбился из-за «резкого маневра»
Минобороны России заявило, что американский беспилотник пролетал вблизи российской границы и вошел в зону, объявленную российскими властями закрытой.
«В результате резкого маневра американский беспилотник потерял высоту, перешел в неуправляемый полет и врезался в водную поверхность», — говорится в сообщении, добавив, что российские военные преследовали истребители для перехвата американского беспилотника.
Россия объявила большие районы вблизи Крыма закрытыми для полетов.
Министерство заявило, что российский самолет преследовал беспилотник, чтобы перехватить его, но не применил оружия и не атаковал его.
Государства обычно действуют в международном воздушном пространстве и водах, и ни одно государство не может претендовать на территориальные ограничения за пределами своей собственной территории.
Урбан Рой15 марта 2023 04:16
Что известно о крушении военного самолета США и России — и что нет
Вчера российский военный самолет столкнулся с большим американским разведывательным беспилотником в Черном море. Это редкий, но серьезный инцидент, вызвавший негативную реакцию американских дипломатов и вызвавший обеспокоенность возможностью того, что Россия вернет секретные технологии.
Официальные лица США и России имеют противоречивые сведения о столкновении беспилотника MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 — каждый обвиняет другого. Но представитель Пентагона высказал предположение, что министерство обороны в конечном итоге рассекретит и опубликует видео противостояния.
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Что известно о крушении военного самолета США и России — и что нет
Во вторник российский военный самолет столкнулся с большим американским разведывательным беспилотником в Черном море. Это редкое, но серьезное столкновение вызвало негативную реакцию дипломатов США и вызвало обеспокоенность по поводу возможности восстановления Россией критически важных технологий.
Урбан Рой15 марта 2023 03:40
Посол в Киеве Дама Мелинда Симмонс отдает дань уважения Украине во время инвеституры
Посол Великобритании в Украине сказал, что он «направлял» осажденную нацию, одетый в сине-желтое в Букингемском дворце, говорится в сообщениях. Тед Хеннесси.
Посол Мелинда Симмонс в Киеве сказала, что получение ею чести от короля было «чрезвычайным» и возможностью привлечь внимание к продолжающемуся российскому вторжению.
Дама Мелинда говорила с королем Чарльзом во вторник о храбрости украинского народа, когда она получила награду за свои заслуги перед британской внешней политикой.
Уоллес заявил, что Россия должна уважать международное воздушное пространство после крушения американского беспилотника
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Москву уважать международное воздушное пространство после того, как США заявили, что вчера Россия сбила один из их беспилотников в Черном море.
«Все стороны уважают международное воздушное пространство, и мы призываем русских делать это», — сказал Уоллес.
Он добавил: «Американцы считают это непрофессиональным».
Российский истребитель Су-27 и американский военный беспилотник MQ-9 столкнулись в Черном море, что стало первым прямым столкновением двух держав с тех пор, как год назад Россия вторглась в Украину.
В России инцидент назвали провокацией.
Урбан Рой15 марта 2023 03:17
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