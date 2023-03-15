Украина Россия Война Последние новости: Посол России назвал крушение американского беспилотника «провокацией»

Украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по российскому танку в Харьковской области

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Россия рассматривает инцидент с участием одного из ее истребителей Су-27 и американского военного беспилотника над Черным морем как провокацию, заявил ее посол в США Анатолий Антонов.

«Американский БПЛА преднамеренно и провокационно движется в направлении российской границы с отключенными транспондерами», — сказал Антонов в комментарии, размещенном на сайте его посольства, назвав беспилотник беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Американский разведывательный беспилотник был перехвачен российскими военными самолетами и разбился в Черном море, сообщил Вашингтон.

Белый дом заявил, что, несмотря на другие подобные перехваты, этот «безответственный» инцидент был примечателен, поскольку он был «небезопасным и непрофессиональным» и привел к крушению американского авиалайнера.

Но в Минобороны России заявили, что беспилотник ушел в воду в результате собственного «резкого маневрирования»: «Российские истребители не использовали свое внутреннее вооружение, не связывались с БПЛА и благополучно вернулись на свой аэродром базирования».