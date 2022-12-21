Украина-Россия последние новости — Прямой эфир: Зеленский может отправиться в Вашингтон, чтобы встретиться с Байденом после визита в Пакмут

«Мы победим Россию», — заявил Зеленский.
Владимир Зеленский может сегодня прибыть в Вашингтон, чтобы встретиться с Джо Байденом и посетить Конгресс, что станет его первым визитом из Киева с тех пор, как Владимир Путин начал вторжение в Украину.
Президент Украины уже находится на пути в США, сообщает CNN со ссылкой на два источника.
Ожидается, что Зеленский и Байден встретятся в Белом доме, поскольку Украина продолжает добиваться большего количества систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам.
Визит состоится через два дня после того, как Путин встретился со своим союзником в войне на Украине, президентом Беларуси Александром Лукашенко, что усилило опасения, что Минск может помочь России продлить вторжение в трудные зимние месяцы.
Громкий визит совпадает с планами администрации Байдена по отправке в Киев современных зенитно-ракетных комплексов для отражения приближающихся атак российских войск.
Зеленский во вторник прибыл в Багмут — горячую точку продолжающейся войны в Украине — и встретился с украинскими солдатами, сражающимися на передовой.
Зеленский: предстоящая неделя очень важна для Украины
Неделя перед Рождеством имеет решающее значение для раздираемой войной Украины, сказал Владимир Зеленский, поскольку российская блокада приближается к разгару зимы, а власть в столице Киеве остается на критическом уровне. Украинский президент также посетит Вашингтон в среду, чтобы заручиться большей поддержкой страны.
«Эта неделя очень важна для Украины — пережить эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец восторжествовал на всех участках нашей границы — на границе Украины», — сказал военный лидер в его ночная речь.
Он добавил: «Мы сделаем все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы наши герои смогли победить. Чтобы получить результаты, которых ждут все украинцы. Все наши города и села на передовой ждут.
«Это Меринга, это Вуледер, это Дорецк, это Соледар, Клишовка… это наша Луганская область, это юг Украины, это наш Крым. «Украина ничего своего врагу не оставит», — сказал он.
Урбан Рой21 декабря 2022 05:33
Всемирный банк одобрил пакет на 610 миллионов долларов для Украины
Всемирный банк утвердил новый пакет финансирования на сумму 610 млн долларов США (501 млн фунтов стерлингов) для удовлетворения чрезвычайных потребностей Украины, чтобы активизировать усилия по оказанию помощи и восстановлению разрушенной войной страны.
«Вторжение России в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, влияя на сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети», — заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
«Мы приветствуем сегодняшнюю финансовую поддержку со стороны наших акционеров. «Всемирный банк мобилизовал 18 миллиардов долларов экстренного финансирования для поддержки народа Украины с начала войны, включая обязательства и обязательства доноров, из которых освоено 15 миллиардов долларов», — сказал глава банка.
Всемирный банк предоставит дополнительное финансирование в размере 500 млн долларов США (410 млн фунтов стерлингов) через кредит МБРР, при этом аналогичная сумма будет подкреплена гарантией Великобритании и привлечена в рамках программы «Государственные расходы на устойчивость административного потенциала» (PEACE). .
Урбан Рой21 декабря 2022 05:05
Ожидается, что сегодня Зеленский выступит на совместном заседании Конгресса.
Его планы посетить Вашингтон были тщательно охраняемым секретом, и о них впервые было объявлено во вторник днем. В отдельном письме членам Палаты представителей г-жа Пелоси написала, что нижняя палата «сосредоточится на демократии», чтобы отметить окончание 117-го Конгресса.
Таким образом, речь Зеленского может означать конец демократического контроля. палата представителейЗаконодатели скоро вернутся домой в отпуск, пока следующий Конгресс не вступит в должность. Это будет первый визит украинского лидера в столицу США с начала российского вторжения в его страну в начале этого года.
Урбан Рой21 декабря 2022 04:30
Зеленский едет в «Крепость Пакмут» встречать солдат
Вчера Владимир Зеленский посетил солдат на Восточном фронте, подняв боевой дух военнослужащих, защищающих горячую точку Украины, где происходят бои между российскими и украинскими солдатами.
«Я вернулся из Донецкой области, из нашей крепости Багмут. Я приехал туда сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды и поблагодарить их. Всем нашим героям — не только Багмуту там, но не только нашего Донбасса, но и защитникам всей Украины. Мы все должны это понимать», — сказал он, вернувшись к своему ночному обращению.
Он добавил: «Знаете, по пути на передовую я сегодня тоже проехал Славянск, Краматорск, Друшковку, Константиновку… города, села, которые сейчас борются за свою жизнь. Жизнь для всех нас — для всех украинцев, украинцев и еще — для всего и каждого, кто защищает человечество внутри.
«Посмотрите на нападение России, что она оставляет там, где берет свой флаг. Выжженная земля, загубленные жизни… боль, руины и могилы — это так называемый «русский мир». Это то, что останавливают наши герои», он сказал.
Урбан Рой21 декабря 2022 04:25
Зеленский едет в США на встречу с Байденом после встречи Путина с Лукашенко — отчет
Владимир Зеленский сегодня прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с Джо Байденом во время его первого визита из Киева с тех пор, как Владимир Путин начал вторжение в Украину в феврале.
По данным двух источников, президент Украины уже находится на пути в США, сообщает CNN.
Ожидается, что два лидера встретятся в Белом доме, поскольку Украина настаивает на увеличении количества систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам.
Байден не посещал Украину с начала войны, но первая леди посетила осажденную страну в мае и встретилась со многими жертвами войны.
Громкий визит года состоялся через два дня после встречи Владимира Путина со своим союзником по войне на Украине и президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Ранее в этом месяце официальные лица объявили, что администрация Байдена планирует отправить в Киев передовые зенитно-ракетные комплексы для отражения приближающихся атак российских войск.
Урбан Рой21 декабря 2022 04:15
Доброе утро и добро пожаловать в наш репортаж о войне в Украине в среду, 21 декабря.
Урбан Рой21 декабря 2022 03:36
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».