Украина-Россия последние новости — Прямой эфир: Зеленский может отправиться в Вашингтон, чтобы встретиться с Байденом после визита в Пакмут

«Мы победим Россию», — заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский может сегодня прибыть в Вашингтон, чтобы встретиться с Джо Байденом и посетить Конгресс, что станет его первым визитом из Киева с тех пор, как Владимир Путин начал вторжение в Украину.

Президент Украины уже находится на пути в США, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Ожидается, что Зеленский и Байден встретятся в Белом доме, поскольку Украина продолжает добиваться большего количества систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам.

Визит состоится через два дня после того, как Путин встретился со своим союзником в войне на Украине, президентом Беларуси Александром Лукашенко, что усилило опасения, что Минск может помочь России продлить вторжение в трудные зимние месяцы.

Громкий визит совпадает с планами администрации Байдена по отправке в Киев современных зенитно-ракетных комплексов для отражения приближающихся атак российских войск.

Зеленский во вторник прибыл в Багмут — горячую точку продолжающейся войны в Украине — и встретился с украинскими солдатами, сражающимися на передовой.