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Украина-Россия Live News: Киев готовится к боям в Донецке | Российско-украинские военные новости

5 июля, 2022
Vsevolod Egorov
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его войск «нет иного выбора, кроме как дать отпор и уничтожить наступательный потенциал» российских войск, поскольку битва движется от Луганска к близлежащему Донецку.
  • Президент Владимир Путин поздравил российские войска с «освобождением» Луганской области на востоке Украины.
  • Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские войска, отступающие из Лисичанска, в настоящее время удерживают линию между Пакмутом и Славянском, готовясь блокировать дальнейшее продвижение России.
  • Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН, чтобы гарантировать экспорт зерна из украинских портов.
  • Ожидается, что восстановление Украины будет стоить 750 миллиардов долларов, которые, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, должны быть использованы для восстановления захваченных российских активов.

Вот последние обновления:

Почти 90 украинских спортсменов и тренеров погибли на фоне войны: Зеленский

Офис Зеленского подробно рассказал о количестве украинских игр во время российского вторжения, которое идет уже пятый месяц.

Всего «в результате боевых действий» погибли 89 спортсменов и тренеров, еще 13 попали в плен к русским, оставив «более ста тысяч украинских спортсменов без возможности тренироваться», — сказал Зеленский.

Зеленский похвалил МОК за поддержку санкций против российского спорта

В преддверии судебного заседания во вторник по оспариванию решения по международному футболу Зеленский поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) за сохранение в силе запрета на участие российских команд и спортсменов в большинстве олимпийских видов спорта.

Зеленский встретился с президентом МОК Томасом Бахом в Киеве в воскресенье и высоко оценил «его непоколебимую позицию» в отношении спортивных санкций против России и ее союзника Беларуси, согласно визиту, организованному его президентской канцелярией.

МОК поручил спортивным лидерам действовать 28 февраля, а футбольные организации ФИФА и УЕФА в тот же день приняли совместное решение. Российская федерация футбола во вторник подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в швейцарской олимпийской столице Лозанне.

МОК заявляет, что с начала войны утроил финансирование Украинских игр до 7,5 млн долларов.

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Путин, возможно, руководил «оперативной паузой»: ISW

Путин, возможно, приказал своим войскам взять «оперативную паузу» после захвата Северодонецка и Лисизанска, заявил Институт изучения войны (ИСВ).

Поздравляя свои войска с захватом Луганщины, Путин сказал, что войска, участвовавшие в недавних победах, «должны полностью отдохнуть и восстановить боевую готовность».

«Учитывая случайные жалобы в России на обращение с российскими солдатами, общественное мнение Путина может заключаться в том, что он заботится о благополучии своих войск. Его точка зрения может быть точной — российским войскам, которые сражались через Северодонецк и Лисисанск, может потребоваться значительный период времени, чтобы отдохнуть и перегруппироваться, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции», — говорится в сообщении ISW.

«Однако неясно, пойдут ли российские военные на риск достаточно продолжительной оперативной паузы, чтобы позволить этим истощенным силам восстановить свои силы», — добавили в ведомстве.

Путин не приветствует Байдена 4 июля из-за «недружественных» связей — Кремль

Кремль заявляет, что Путин не поздравил своего американского коллегу Джо Байдена с Днем независимости из-за «недружественных» действий Вашингтона в отношении Москвы.

«Поздравление в этом году нельзя признать уместным, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в ходе телефонной конференции. — Причина в недружественной политике Америки».

Зеленский издал грамоту 1711 года о признании независимости Украины

Письмо, написанное королем Карлом в 1711 году, передано премьер-министру Швеции Зеленскому. XII — ранее хранился в Национальном архиве своей страны, из которых Раджа IСоветует шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством.

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Запорожские сикхи были полуавтономным региональным государством казахов, восточнославянской группы, возникшей в степях Украины между 16 и 18 веками. Его центром был район низовьев Днепра, где расположена современная Запорожская область Украины.

Зеленский показал письмо журналистам и, по заявлению его канцелярии, зачитал часть, которую счел актуальной: «…статью о волеизъявлении всех казаков армии Украины и всей Украины и Запорожья к скорейшему выполнению нынешний главнокомандующий Филипп Орлик восстановить древнюю независимость, свои земли и прежние границы получает, так что эти люди отныне должны стать независимым народом, никогда более не подлежащим повиновению или покровительству короля.

Президент Украины Владимир Зеленский показывает письмо, подаренное ему премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 4 июля 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский показывает письмо, подаренное ему премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 4 июля 2022 года. [Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters]

Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту зерна: Зеленский

Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН, чтобы гарантировать экспорт зерна из украинских портов.

«Переговоры действительно идут с Турцией и ООН [and] Наши представители несут ответственность за сохранность зерна, выходящего из наших портов», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции.

«Это очень важная вещь, кто-то гарантирует безопасность судов в ту или иную страну — кроме России, мы не верим. Поэтому судам, которые приходят сюда для загрузки продовольствия, нужна безопасность», — сказал он.

Зеленский заявил, что Украина работает «напрямую» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по этому вопросу, и что организация «играет ведущую роль, а не модератора».

Украина не проиграла войну – Луганский губернатор

Сергей Гайдай, украинский губернатор Луганской области, признал, что вся его область теперь фактически находится в руках России, но сказал информационному агентству Reuters: «Мы должны выиграть войну, а не битву за Лисизанск».

Он добавил: «Это очень больно, но это не проигранная битва».

Гайдай сказал, что украинские войска, отступившие из Лисизанска, теперь удерживают линию между Пакмутом и Славянском, готовясь заблокировать дальнейшее продвижение русских.

В воскресенье Россия захватила город Лисизанск на востоке Украины, положив конец одной из самых крупных войн в Европе за многие поколения и завершив завоевание Луганской области, одного из двух регионов Донбасса, которые потребовали от Украины сдачи его сепаратистам.

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Украина могла уйти из Луганска несколько недель назад, но предпочла продолжить боевые действия, чтобы вытеснить вторгшиеся силы. Мы надеемся, что жестокая война оставит русских слишком истощенными, чтобы удерживать завоевания в других местах.

«Мы должны сломить оккупантов»: Зеленский

Вооруженные силы Украины неустанно пытались «сломать» волю России к продолжению войны, сказал Зеленский после того, как Путин приветствовал победу своей армии в ожесточенной битве за Луганск.

«Существенных изменений на поле боя за последние сутки не произошло», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении. «Вооруженные силы Украины день за днем ​​отвечают, отбрасывая и уничтожая наступательные возможности агрессоров. Мы должны сломить их. Это сложная задача. Она требует времени и нечеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы.

Ранее в понедельник Путин поздравил российские войска с «победой на Луганском направлении» после того, как его войска захватили город Лисисанск, последний оплот Украины в регионе.

Премьер-министр Швеции встретился с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсен встретилась с президентом Украины в Киеве, когда обе стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве в области безопасности и энергетики.

«Это первый подобный документ в истории двусторонних отношений. В совместном заявлении отмечены основные вопросы для обоих наших государств. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, отраслевого сотрудничества в атомной энергетике, энергоэффективности и финансовой помощи Украине», — говорится в заявлении Зеленского.

Он поблагодарил Швецию за гуманитарную поддержку Украины.

«В Швеции находится сто тысяч граждан Украины, и Швеция их поддерживает. Мы будем помнить ваше искреннее внимание к гражданам Украины в это тяжелое время российской войны», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский принял премьер-министра Швеции Магдалену Андерсен в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует премьер-министра Швеции Магдалену Андерсен в Киеве, Украина, 4 июля 2022 года. [Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters]

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