Украина-Россия Live News: Киев готовится к боям в Донецке | Российско-украинские военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его войск «нет иного выбора, кроме как дать отпор и уничтожить наступательный потенциал» российских войск, поскольку битва движется от Луганска к близлежащему Донецку.

Президент Владимир Путин поздравил российские войска с «освобождением» Луганской области на востоке Украины.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские войска, отступающие из Лисичанска, в настоящее время удерживают линию между Пакмутом и Славянском, готовясь блокировать дальнейшее продвижение России.

Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН, чтобы гарантировать экспорт зерна из украинских портов.

Ожидается, что восстановление Украины будет стоить 750 миллиардов долларов, которые, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, должны быть использованы для восстановления захваченных российских активов.



Вот последние обновления:

38 минут назад (01:35 по Гринвичу)

Почти 90 украинских спортсменов и тренеров погибли на фоне войны: Зеленский

Офис Зеленского подробно рассказал о количестве украинских игр во время российского вторжения, которое идет уже пятый месяц.

Всего «в результате боевых действий» погибли 89 спортсменов и тренеров, еще 13 попали в плен к русским, оставив «более ста тысяч украинских спортсменов без возможности тренироваться», — сказал Зеленский.

42 минуты назад (01:31 по Гринвичу)

Зеленский похвалил МОК за поддержку санкций против российского спорта

В преддверии судебного заседания во вторник по оспариванию решения по международному футболу Зеленский поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) за сохранение в силе запрета на участие российских команд и спортсменов в большинстве олимпийских видов спорта.

Зеленский встретился с президентом МОК Томасом Бахом в Киеве в воскресенье и высоко оценил «его непоколебимую позицию» в отношении спортивных санкций против России и ее союзника Беларуси, согласно визиту, организованному его президентской канцелярией.

МОК поручил спортивным лидерам действовать 28 февраля, а футбольные организации ФИФА и УЕФА в тот же день приняли совместное решение. Российская федерация футбола во вторник подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в швейцарской олимпийской столице Лозанне.

МОК заявляет, что с начала войны утроил финансирование Украинских игр до 7,5 млн долларов.

🇺🇦 Президент МОК посещает Украину, чтобы встретиться со спортсменами и провести переговоры с президентом @ZelenskyyUa. С этой концепцией @Paris2024 А также @milanocartina26Он сообщил, что фонд помощи МОК украинским спортсменам будет увеличен втрое до 7,5 млн долларов. Узнайте больше здесьhttps://t.co/3DOD03Lvvo pic.twitter.com/IeCgCVZU84 — МОК Медиа (@iocmedia) 4 июля 2022 г.

50 минут назад (01:23 по Гринвичу)

Путин, возможно, руководил «оперативной паузой»: ISW

Путин, возможно, приказал своим войскам взять «оперативную паузу» после захвата Северодонецка и Лисизанска, заявил Институт изучения войны (ИСВ).

Поздравляя свои войска с захватом Луганщины, Путин сказал, что войска, участвовавшие в недавних победах, «должны полностью отдохнуть и восстановить боевую готовность».

«Учитывая случайные жалобы в России на обращение с российскими солдатами, общественное мнение Путина может заключаться в том, что он заботится о благополучии своих войск. Его точка зрения может быть точной — российским войскам, которые сражались через Северодонецк и Лисисанск, может потребоваться значительный период времени, чтобы отдохнуть и перегруппироваться, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции», — говорится в сообщении ISW.

«Однако неясно, пойдут ли российские военные на риск достаточно продолжительной оперативной паузы, чтобы позволить этим истощенным силам восстановить свои силы», — добавили в ведомстве.

59 минут назад (01:14 по Гринвичу)

Путин не приветствует Байдена 4 июля из-за «недружественных» связей — Кремль

Кремль заявляет, что Путин не поздравил своего американского коллегу Джо Байдена с Днем независимости из-за «недружественных» действий Вашингтона в отношении Москвы.

«Поздравление в этом году нельзя признать уместным, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в ходе телефонной конференции. — Причина в недружественной политике Америки».

1 час назад (01:02 по Гринвичу)

Зеленский издал грамоту 1711 года о признании независимости Украины

Письмо, написанное королем Карлом в 1711 году, передано премьер-министру Швеции Зеленскому. XII — ранее хранился в Национальном архиве своей страны, из которых Раджа IСоветует шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством.

Запорожские сикхи были полуавтономным региональным государством казахов, восточнославянской группы, возникшей в степях Украины между 16 и 18 веками. Его центром был район низовьев Днепра, где расположена современная Запорожская область Украины.

Зеленский показал письмо журналистам и, по заявлению его канцелярии, зачитал часть, которую счел актуальной: «…статью о волеизъявлении всех казаков армии Украины и всей Украины и Запорожья к скорейшему выполнению нынешний главнокомандующий Филипп Орлик восстановить древнюю независимость, свои земли и прежние границы получает, так что эти люди отныне должны стать независимым народом, никогда более не подлежащим повиновению или покровительству короля.

2 часа назад (23:48 по Гринвичу)

Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту зерна: Зеленский

Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН, чтобы гарантировать экспорт зерна из украинских портов.

«Переговоры действительно идут с Турцией и ООН [and] Наши представители несут ответственность за сохранность зерна, выходящего из наших портов», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции.

«Это очень важная вещь, кто-то гарантирует безопасность судов в ту или иную страну — кроме России, мы не верим. Поэтому судам, которые приходят сюда для загрузки продовольствия, нужна безопасность», — сказал он.

Зеленский заявил, что Украина работает «напрямую» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по этому вопросу, и что организация «играет ведущую роль, а не модератора».

3 часа назад (23:37 по Гринвичу)

Украина не проиграла войну – Луганский губернатор

Сергей Гайдай, украинский губернатор Луганской области, признал, что вся его область теперь фактически находится в руках России, но сказал информационному агентству Reuters: «Мы должны выиграть войну, а не битву за Лисизанск».

Он добавил: «Это очень больно, но это не проигранная битва».

Гайдай сказал, что украинские войска, отступившие из Лисизанска, теперь удерживают линию между Пакмутом и Славянском, готовясь заблокировать дальнейшее продвижение русских.

В воскресенье Россия захватила город Лисизанск на востоке Украины, положив конец одной из самых крупных войн в Европе за многие поколения и завершив завоевание Луганской области, одного из двух регионов Донбасса, которые потребовали от Украины сдачи его сепаратистам.

Украина могла уйти из Луганска несколько недель назад, но предпочла продолжить боевые действия, чтобы вытеснить вторгшиеся силы. Мы надеемся, что жестокая война оставит русских слишком истощенными, чтобы удерживать завоевания в других местах.

3 часа назад (23:34 по Гринвичу)

«Мы должны сломить оккупантов»: Зеленский

Вооруженные силы Украины неустанно пытались «сломать» волю России к продолжению войны, сказал Зеленский после того, как Путин приветствовал победу своей армии в ожесточенной битве за Луганск.

«Существенных изменений на поле боя за последние сутки не произошло», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении. «Вооруженные силы Украины день за днем ​​отвечают, отбрасывая и уничтожая наступательные возможности агрессоров. Мы должны сломить их. Это сложная задача. Она требует времени и нечеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы.

Ранее в понедельник Путин поздравил российские войска с «победой на Луганском направлении» после того, как его войска захватили город Лисисанск, последний оплот Украины в регионе.

3 часа назад (23:26 по Гринвичу)

Премьер-министр Швеции встретился с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсен встретилась с президентом Украины в Киеве, когда обе стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве в области безопасности и энергетики.

«Это первый подобный документ в истории двусторонних отношений. В совместном заявлении отмечены основные вопросы для обоих наших государств. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, отраслевого сотрудничества в атомной энергетике, энергоэффективности и финансовой помощи Украине», — говорится в заявлении Зеленского.

Он поблагодарил Швецию за гуманитарную поддержку Украины.

«В Швеции находится сто тысяч граждан Украины, и Швеция их поддерживает. Мы будем помнить ваше искреннее внимание к гражданам Украины в это тяжелое время российской войны», — сказал он.

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