Украина: Силы оккупировали церкви, закрыли церкви, арестовали пасторов

12 октября 2022 г.

Пророссийские силы закрывали церкви и арестовывали священников на оккупированной Украине.

Фото: Голос корейских мучеников

Оккупационные силы закрыли три крупнейших евангелических протестантских храма в Мелитополе и закрыли храмы в Мариуполе. Во время другого рейда пророссийские солдаты заявили, что будут терпеть только одну религию — православие.

Российские силы ворвались в баптистскую церковь «Благодать» в Мелитополе во время богослужения, закрыли ее и приказали пастору покинуть город.

Церковный рейд

Оккупационные силы прекратили службу. Скриншот: Голос корейских мучеников

Британская организация Release International работает с партнерами для поддержки преследуемых церквей по всему миру. Сестринская организация «Голос мучеников Кореи» находится в контакте с христианами в регионе, которые рассказывают о жизни в условиях оккупации.

Хён Сок Фули описал рейд на баптистскую церковь Грейс 11 сентября:

«Они вошли в святилище, когда верующие пели гимн, остановили богослужение, зарегистрировали имена всех присутствующих и арестовали нескольких служителей». По ее словам, на то, чтобы покинуть город, преподобному Михаилу Бресину оккупанты дали всего 48 часов.

Благодатная баптистская церковь. Фото: Голос мучеников, Корея

Богослужение в баптистской церкви Грейс транслировалось в прямом эфире, когда войска вошли. Интернет-зрители наблюдали, как солдаты приостанавливали службу. Позже это видео было удалено из Интернета.

В прошлом месяце оккупационные силы закрыли крупнейший протестантский храм в Мелитополе. Мелитопольская христианская церковь считается привлекательной и известна своей аудиторией на 1000 мест, большим кампусом, пальмами и фонтаном.

удалив их

Мелитопольская христианская церковь. Фото: Голос корейских мучеников

Партнеры Release International говорят, что оккупационные силы снесли его крест и превратили здание в «спортивно-культурно-досуговый комплекс». В том же месяце закрыли и храм Слова Жизни в Мелитополе.

В соседнем селе Чкалово солдаты РФ вошли в храм, прервали вечернюю литургию и закрыли храм.

Согласно сообщениям, они сказали верующим: «Ваших ног не будет здесь после референдума. У нас есть только одна вера: Православие. Церковь в Чкалово с начала войны каждый день проводит в селе богослужения. Он закрылся 21 сентября.

Церковь в Чкалово. Фото: Голос корейских мучеников

Партнеры Release International сообщают, что конфискация церковных зданий и задержания священников продолжаются и в других оккупированных Россией городах, в том числе в Мариуполе.

захватчики в масках

В Курчатовском храме Мариуполя вооруженные солдаты, переодетые в маски, задержали баптистского священника Леонида Пономарева и его супругу Татьяну. Они ворвались в их дом вечером 21 сентября.

Соседи сообщили, что слышали стоны и крики, когда священника и его жену везли. Родственникам и членам церкви ничего не сообщалось о том, почему и где их держат.

Базирующийся в Осло «Форум 18» сообщает, что российские официальные лица заявляют, что семья Пономаревых была причастна к «экстремистской деятельности». После обыска баптистской церкви оккупационные силы закрыли ее, чтобы предотвратить проведение богослужений в будущем.

Мариуполь находится в Донецкой области, Украина. Город был оккупирован российскими и пророссийскими силами так называемой Донецкой Народной Республики в мае 2022 года и незаконно аннексирован 5 октября.

По сообщению «Форума 18», силы проводили обыски, закрывали места отправления культа, арестовывали священнослужителей и изгоняли прихожан. Они также настаивали на том, чтобы церковные лидеры разорвали связи с украинскими религиозными организациями. Аналогичные акции были проведены и в других оккупированных областях Украины.

загнан в подполье

В Луганской области российские войска и сепаратисты в июле захватили город Лисичанск. Местные жители рассказали им, где живут христиане, и лидеры шести протестантских церквей были вынуждены бежать. Остальных преданных загнали в подполье.

Голос корейских мучеников

Войска захватили Лисичанский христианский центр и уничтожили всю церковную библиотеку, выбросив все Библии и детские книги в кучу в соседнем дворе.

С риском для себя христианки, оставшиеся в городе, забрали книги и отнесли их в безопасное место, надеясь, что в будущем они будут возвращены церкви.

«Постепенный день за днем ​​вывоз книг со двора чреват тем, что христиане могут быть признаны оккупационными властями, которые удерживают и допрашивают христиан», — говорит Хён Сук Фоули из Release International.

По данным «Радио Свободная Европа», около 80 процентов из 100 000 жителей Лысеханска уже бежали. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Луганск и соседний Северодонецк «мертвыми городами». Организация Объединенных Наций осудила российские оккупационные силы за «нарушение права на свободу религии и убеждений».

Преследовались христиане, мусульмане и Свидетели Иеговы, а также Украинская православная церковь, независимая от российского контроля.

В июле глава Украинской православной церкви нанес визит в Великобританию архиепископу Кентерберийскому. Джастин Уэлби сказал, что слышал «самые душераздирающие истории о зверствах против мирных жителей и против православного духовенства на оккупированных территориях».

Священники арестованы

Пол Робинсон

Британская организация Release International работает с партнерами для поддержки преследуемых христиан по всему миру. Генеральный директор Пол Робинсон говорит: «Неудивительно, что российские оккупационные силы закрывают протестантские церкви и задерживают священников. Они сделали то же самое с тех пор, как в 2014 году незаконно захватили и аннексировали Крым. Это стало образцом для последующих действий.

В Крыму и на других оккупированных территориях они совершали набеги на места отправления культа, закрывали храмы, запрещали миссионерскую деятельность, штрафовали людей за проведение богослужений, конфисковывали религиозную литературу и принуждали религиозные общины к перерегистрации в государственных органах, отказываясь в перерегистрации на просторах большинство. Сейчас мы наблюдаем штурм храмов, их закрытие и закрытие, исчезновение и задержание священников на оккупированных территориях.

Украинские христиане были здесь раньше. Они начинают возвращаться в подпольные храмы советского времени. Однако посыл истории должен быть понятен России: христианская религия пережила 70 лет советского тоталитарного правления, и сегодня она процветает в Китае в аналогичных условиях. Гонения могут только укрепить церковь.

Release International работает примерно в 30 странах. Он работает через партнеров, чтобы поддержать семьи христианских мучеников и узников веры и их семьи молитвой, пастырством и практичностью. Он также поддерживает христиан, страдающих от преследований и насилия и вынужденных бежать.

С благодарностью: Голос корейских мучеников, Форум 18, Голос канадских мучеников, Christian Today