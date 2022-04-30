Украина утверждает, что отвоевала город под Харьковом на северо-востоке страны

Железнодорожный вагон спит после нападения возле станции Лиман, Украина, 28 апреля (Ясуёси Тиба/AFP/Getty Images)

Согласно видео, опубликованному в четверг и пятницу, российские войска разбомбили важный железнодорожный узел и линию снабжения украинских войск на востоке страны.

На видео видны горящие железнодорожные вагоны в городе Лиман в нескольких километрах к востоку от Славянска Донецкой области.

Павел сообщил, что русские пытались «наступать с севера области, соседней Харьковщины — в направлении Лимана, и сделать все возможное, чтобы получить прямой выход на Славянск, Краматорск, для достижения своих стратегических целей в Донецкая область». Кириленко, начальник Донецкой областной военной администрации.

Кириленко настаивал на том, что «противник не может прорваться. Город Лиман находится под контролем вооруженных сил Украины».

Однако, по его словам, русские применяли артиллерийские и авиационные удары, чтобы ликвидировать населенные пункты и помешать украинским защитникам укрепить свои позиции.

Кириленко добавил, что, за исключением города Мариуполя, накануне войны в подконтрольных правительству частях Донецка проживало около 1,7 миллиона человек. Сейчас в этом районе около 370 тысяч мирных жителей.

Немного основной информации: Лиман подвергся бомбардировке, когда российские войска продолжали военное наступление в восточных областях Украины.

А Генштаб Вооруженных Сил заявил в пятницу, что российские силы также пытаются совершать воздушные налеты на востоке Украины.

Изюмский район, расположенный в Харьковской области, стал плацдармом для российских войск, пытавшихся продвинуться через соседние Донецк и Луганск. Украинские военные заявили, что в последние часы наступательных операций в этом районе не проводилось.

«Основные усилия были сосредоточены на разведке, выявлении оборонительных позиций подразделений Сил обороны Украины и поражении их артиллерийским огнем», — сообщили в Генштабе.

На юго-востоке «в целях недопущения передислокации наших сил противник ведет артиллерийско-минометный и реактивный артиллерийский обстрел позиций по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Юлия Кисаева из CNN внесла свой вклад в эту публикацию.