Украинская мать рассказывает, как бежала от бомб, чтобы построить новую жизнь в Лондоне

а Украинская мать, которая нашла убежище в Лондоне, рассказала, как ее жизнь навсегда изменилась, когда она и ее маленькая дочь бежали от вторжения Владимира Путина год назад.

Виктория Шилко кричала на свою девятилетнюю дочь Голд, чтобы она нырнула в их машину в поисках укрытия, пока российские боевики десантировались в их родной город Киев.

Бывшая телеведущая и модель была ранена шрапнелью, застрявшей в ее спине, после того, как она едва избежала взрыва во время бегства.

Ей было больно, но она семь дней подряд ехала через Польшу, чтобы наконец обрести безопасность в Германии.

«Я говорю, слава богу, что у меня есть дочь, я жив, и все в порядке», — сказал 33-летний украинский беженец, который сейчас живет в Западном Лондоне.

Когда началось вторжение, Виктория вспомнила, как открыла окно и увидела бомбы в аэропорту.

Виктория Шилко сбежала из Украины с 9-летней дочерью Голд год назад / Джастин Томас

«Я спускаюсь с дочерью вниз на улицу и вижу много бегущих людей, машины и ужас, люди пугаются и пытаются убежать», — рассказала она Standard.

«Я помню это чувство непонимания того, что произошло, я думал, что после первой и второй мировой войны люди уже не вернутся к этому.

«Я был шокирован, как и все люди в Украине».

Оставив Голда с бабушкой на ночь, Виктория ведет свою подругу в безопасное место ее семьи в соседнем Гостомеле.

«Я был за рулем, [there was] Много стрельбы, много оружия. Слева было много людей, летающих на параплане.

«Я вижу, как русские парни спускаются с неба. Это как в кино, и я молюсь, чтобы мы благополучно добрались туда, слава Богу, что он дал нам шанс».

Виктория возвращается, чтобы собрать золото в пригороде Киева, но обнаруживает, что здание, в котором должна была находиться ее дочь, рухнуло.

«Вы не понимаете этого ужаса, когда есть земля и не видно здания [where your daughter is supposed to be]Она сказала.

Женщина стоит перед горящим домом после бомбежки в городе Ирпень под Киевом, 4 марта 2022 года. / AFP через Getty Images

Она звонит бабушке Голда и узнает, что их встретил мужчина, живущий неподалеку.

Когда она шла к своей машине, взорвалась бомба, она упала на землю, а шрапнель попала ей в спину.

«Я пошла сесть в машину. Я ударила снаружи, и часть металлических предметов вернулась мне в спину», — сказала она.

Честно говоря, я проиграю [track of] время.

«Я помню, ты ничего не слышал, это как [ringing] в твоих ушах».

Снова поднявшись, она находит Голда, и они вдвоем бегут из Украины, проезжая семь дней подряд через Польшу, чтобы в конечном итоге найти безопасность в Германии.

Машина была битком набита подушками, теплыми куртками и визовыми документами, которые оставили их семьи.

Она и Гулд поселились в Лондоне в августе прошлого года по схеме украинской домашней визы и живут в принимающей семье в Хаммерсмите и Фулхэме.

Виктория и ее дочь Голд живут в Лондоне. / Виктория Шилко

Ее дом в Киеве и большая часть ее имущества разрушены, а ее семья, решившая остаться, борется без электричества и интернета.

«Моя семья говорит, что это будет очень долгая борьба», — сказала она Standard.

«Многие наши мужчины умирают каждый день. Мы делаем это, потому что если нет, то кто остановит эту агрессию?

«Мы хотим мира».

Голд учится в школе, изучает английский язык и даже любит играть в крокет.

«Мы строим хорошую жизнь в Великобритании, потому что, честно говоря, мы не знаем, когда закончится война».

Виктория — одна из более чем 218 000 украинцев с визами, выданными Министерством внутренних дел, и среди 16 000 украинцев, проживающих в Лондоне.

Тем не менее, тысячи людей все еще находятся в очереди на поиск хозяев, особенно семьи беженцев, желающие жить в столице.

В Charity Reset более 3000 семей беженцев ищут спонсоров из Великобритании, но только 60 готовы принять у себя.

Любой, кто заинтересован в украинском спонсорстве, может посетите здесь.