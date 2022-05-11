Прочесав леса и луга к западу от Киева, украинский спецназ наконец нашел то, что искал – труп российского «оккупанта».

В течение нескольких недель группа вместе с аналогичными группами, работающими вместе с отрядом военно-гражданского сотрудничества, вытаскивала российские трупы с полей, лесов и разрушенных зданий на окраинах украинской столицы.

«Если они (российские силы) не сделают то, что должны были сделать из чести, мы сделаем это из уважения к погибшим», — сказал в среду AFP солдат, стоящий у пьяного позывного. Обнаружение тела убитого русского солдата.

«Неважно, враг он или нет — не нам судить. Это нормы международного гуманитарного права», — добавил он.

На окраинах столицы недели жестоких боев после вторжения российских войск в феврале продолжались лишь для того, чтобы остановиться в узких переулках и проселочных дорогах на окраинах города, где украинцы устроили им засаду.

В конце марта русские начали отступать, перетягивая свои разрушительные силы через границу в Беларусь, а Украина обвинила оккупантов в том, что они оставили после себя десятки своих убитых.

— ‘Покинуть’ —

В селе Заваливка к западу от Киева бригада судебно-медицинских экспертов оцепила неглубокую могилу, где местные жители, по словам местных жителей, закопали тело несколько недель назад.

Агентство AFP сопровождало команду в поездке, организованной украинской армией.

Местные жители утверждают, что российский боец ​​был ранен и просил у жителей воды, прежде чем его убили товарищи перед отходом русских. Агентство AFP не смогло провести независимую проверку этих утверждений.

«Его оставили возле магазина, накрытого пальто. Потом наши люди его похоронили», — рассказала AFP 79-летняя жительница Завалевки Катерина Каропчук.

После того, как украинские силы вошли в село, тело было спешно закопано в лесу, когда они прочесывали местность во время зачистки.

История продолжается

Каропчук сказала, что ее собака позже обнаружила тело вместе с местными жителями, когда они перевозили украинские силы, которым было поручено собирать погибших россиян.

«Будьте осторожны, мы не хотим ничего потерять или повредить», — сказал член группы из пяти человек в защитных костюмах, когда они удаляли груды чернозема после того, как сосредоточились на местонахождении тела.

Тщательно очистив неглубокое кладбище, группа осмотрела останки, на правой руке трупа была повязана белая лента, указывающая на принадлежность бойца к российской армии.

Судебно-медицинские бригады осмотрели разлагающееся тело на наличие каких-либо опознавательных знаков, прежде чем переложить его в мешок для трупов.

— ‘сказка’ —

После того, как тела найдены и эксгумированы, они хранятся в нескольких вагонах-рефрижераторах, набитых русскими мертвыми.

Местонахождение мобильного морга остается совершенно секретным, и украинцы опасаются российского авиаудара, несмотря на доказательства числа погибших.

На данный момент Украина заявила, что с начала вторжения ее боевики убили более 20 000 российских солдат. В своем последнем отчете от 25 марта Россия назвала число погибших намного ниже заявления Киева о 1351 человек.

Обе стороны обвиняются в преувеличении своих достижений и недооценке своих потерь на протяжении всего конфликта.

«У них есть такая красивая сказка, что своих не бросают, но это действительно сказка», — сказал полковник Владимир Лямзин, наблюдая за выносом тела в Завалевке.

С тех пор, как в последние недели начались усилия по сбору трупов, около 200 тел российских солдат были подобраны и сохранены в Украине, причем, по данным судебно-медицинских бригад, подавляющее большинство из них было найдено на окраинах столицы.

Похоже, что отступающими русскими войсками было обнаружено больше тел. Украинские официальные лица обвинили российские войска в развертывании мобильных крематориев для захоронения тел своих солдат.

По данным газеты «Лямзин», Москва не проявляет заинтересованности в содействии возвращению погибших, несмотря на усилия украинских властей.

«Они будут храниться в наших мобильных холодильниках столько, сколько потребуется», — сказал Лямзин, курирующий восстановление.

«Если их не заберет Россия, через какое-то время наше правительство примет решение, и эти тела будут захоронены здесь, в Украине», — добавил полковник.

«Те, кого мы сможем идентифицировать, будут похоронены под их именами. Те, кого мы не сможем идентифицировать, будут похоронены анонимно».

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