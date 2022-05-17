Украинский боксер Владимир Кличко призвал Международный олимпийский комитет дисквалифицировать российских спортсменов.

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(Рейтер) — Бывший украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал Международный олимпийский комитет запретить участие российских спортсменов после вторжения России в его страну.
Международные спортивные руководящие органы приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов с момента начала вторжения в феврале, а Международный олимпийский комитет рекомендовал спортсменам не принимать участие в международных соревнованиях или выступать под нейтральным флагом.
Россия назвала вторжение «специальной военной операцией», а Беларусь служила основным плацдармом.
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Кличко, чей брат Виталий является мэром Киева, был призван в Украинскую резервную армию вскоре после того, как Россия начала вторжение в Украину.
«МОК должен запретить сборную России сейчас. Идет война, они не могут участвовать в следующей Олимпиаде, не могут участвовать ни в каких спортивных мероприятиях, потому что Россия представляет эту войну», — сказал он в интервью Fox’s Piers. Морган без страховки. его мама.
«Действия громче слов. Одиночество, и это одиночество говорит громче любого слова или любой строки, потому что одиночество болезненно».
Российские члены Международного олимпийского комитета получили разрешение участвовать в сессии МОК на этой неделе в понедельник, при этом олимпийский орган заявил, что они не являются представителями своей страны. Прочитайте больше
«Это будет больно для спортсменов, для экономики, это будет больно для всех и каждого, кто причастен к России», — сказал Кличко.
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(Репортаж Эми Тенери в Нью-Йорке; редактирование Тоби Дэвиса
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