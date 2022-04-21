Украинский зоопарк сообщил, что пропавшие без вести работники, которые остались помогать животным во время российских нападений, погибли

В Украине погибли 2 сотрудника зоопарка Фельдман Экопарк

Фельдман Экопарк/Instagram; Эльдар Эмрик/AFP/Shutterstock

Фельдман ЭкопаркЗоопарк в Харькове, Украина, сообщает, что в зоопарке подтвердили гибель двух работников, пропавших без вести в прошлом месяце во время российского вторжения в Украину.

Зоопарк поделился новостью о погибших в А. пресс-релиз и видео на Фейсбук И Инстаграм.

«Мы получили подтверждение, что в начале марта двое наших сотрудников пропали без вести. Когда началась война, они остались в Экопарке и помогали кормить животных», — говорится в сообщении на английском языке в переводе с украинского.

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«Мы приехали в Экопарк 7 марта и не нашли их там. Долго их искали, связывались с правоохранителями. До последнего надеялись, что ничего непоправимого не произошло, и они смогли выжить. ” «Но вчера мы получили подтверждение, что их тела были найдены. Враги убили наших людей, а их тела были заперты в задней комнате», — добавил он.

Фельдман Экопарк назвал сотрудников «замечательными и смелыми людьми» и выразил соболезнования их родным и близким.

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Ранее в этом месяце Фельдман Экопарк заявил, что, возможно, придется избавиться от некоторых из них. животные После российской бомбардировки повредили заборы в зоопарке, о чем он сообщил Новости Си-Би-Эс.

Среда , Зоопарк Они поделились положительной информацией о своих текущих усилиях по поиску временных домов для животных, все еще проживающих в зоопарке.

Об этом сообщает Фельдман Экопарк. переведенное заявление. «Сегодня мы вывезли трех серых волков, конфискованных таможней как контрабанду, и предоставили нам временное пристанище, а также казуара и группу из пяти ослов», — добавил он.

История продолжается

«Вывести последних животных — как правило милых и мирных — было сложно, но нам это удалось, все спасенные животные здоровы и уже направляются к своим временным домам. Чтобы продолжить, все животные обязательно будут спасены», — добавили в зоопарке.

Black в Фельдман Экопарк в Украине

Фельдман Экопарк / Facebook

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