Украинский олимпийский чемпион СССР и бывший профессионал НБА помогает подросткам-спортсменам во время «отчаянного» российского вторжения

Александр Волков

Натаниэль С. Батлер/NBAE/Getty Images

Звезда украинского баскетбола Александр Волков попал в сборную своей страны… Русское вторжение.

58-летний олимпийский чемпион СССР и бывший профессиональный игрок НБА создал сеть, чтобы помочь 90 украинским детям, которых он тренировал в детско-юношеском баскетбольном лагере, сбежать в безопасное место. Спортивные иллюстрацииДа, война — отчаянное время.

Он обратился к бывшему товарищу по команде Atlanta Hawks Шарунасу Марчюленису, который также вернулся в Восточную Европу после своей карьеры в НБА, поскольку живет в Вильнюсе, столице своей родной Литвы. А Волков рассказывал: «Это было просто. Гарнас спросил его: не могли бы вы мне помочь?»

57-летний Марчюленис без колебаний ответил: «Конечно. Что мне делать?»

Он был там, чтобы принять девять детей в возрасте от 15 до 16 лет и некоторых их опекунов, когда они прибыли в Вильнюс, а также организовал для них жилье и записал их в местные школы.

Марчюленис также помогает подросткам-беженцам «найти [sliver] Естественно, «они связались со своими товарищами из других обществ. Дети были того же возраста, что и Марчюленис и Волков, когда они впервые встретились в качестве соседей по комнате в похожем баскетбольном лагере».

«Это девять детей в двух комнатах, а не ведьма», — сказал Мариулонис. «Но мы отправляем их в школу [their mothers] Урегулирование. Это не идеальная ситуация, но она явно лучше, чем была раньше».

Украина война

Андрей Бородулин/AFP через Getty Украина война

Связанный: Семья сообщила, что женщина пряталась от нацистов в подвале, а 91-летняя девочка погибла, скрываясь от русских.

Волков также заручился поддержкой нескольких других давних товарищей по баскетболу, в том числе Арвидаса Сабониса, который помог нескольким подросткам обосноваться в литовском городе Каунас.

«Я никогда не видел, чтобы это была такая большая поддержка. Мне звонят со всего мира. У меня никогда в жизни не было столько звонков с некоторыми друзьями. [some] «Я с ним толком не разговаривал лет 20 или 30, — сказал Волков. — Мне звонили и предлагали любую поддержку, какую только могли… И вы не представляете, сколько детишек присылают мне благодарственные письма и родители тоже».

История продолжается

И Волков, и Мариулёнис прошли через советскую баскетбольную систему, и Волков считался «первым русским, попавшим в НБА» в конце 1980-х. Теперь они возглавляют свое сопротивление против Президент России Владимир ПутинРоссия, когда Волков вступает в ряды борцов за Украину, и ему помогает Марчюленис из-за границы.

Украина беженцы Польша

Омар Маркес / Getty Images

«Он всегда был мне как брат, и я всегда был с ним очень близок», — сказал Волков. «Мы разделяем одну и ту же философию и одни и те же ценности на протяжении всей жизни. И мы до сих пор».

Россия нападение на украину Он продолжился после того, как 24 февраля их силы начали крупномасштабное вторжение — первый крупный территориальный конфликт в Европе за последние десятилетия. Подробности разрушений меняются каждый день, но сотни мирных жителей были убиты и ранены, в том числе дети. По данным ООН, более миллиона украинцев также бежали.

Вторжение, которое было заказано 69-летним Путиным, вызвало осуждение во всем мире и все более жесткие экономические санкции против России.

ВИДЕО ПО СВЯЗИ: Поскольку вторжение России в Украину продолжается, граждане всего мира все еще могут встать на защиту друг друга

В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению. Президент Украины Владимир Зеленский Он призвал к мирным переговорам — пока безуспешным — и призвал свою страну к ответу.

Путин настаивает на том, что Украина имеет исторические связи с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. 44-летний Зеленский пообещал не прогибаться. «Никто нас не сломит, мы сильные, мы украинцы», — сказал он Европейскому союзу в своей речи в первые дни боевых действий, добавив: «Жизнь победит смерть. И свет победит тьму».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следовать Народное полное освещение войны здесьв том числе рассказы граждан на местах и ​​способы оказания помощи.