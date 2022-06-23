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Украинский фотограф и друг хладнокровно казнены — репортаж | Украина

23 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

В среду организация «Репортеры без границ» сообщила в 16-страничном отчете, что украинский фотограф Максим Левин был «хладнокровно казнен» вместе со своим другом Алексеем Чернышовым российскими войсками к северу от Киева 13 марта.

«Доказательства против российских войск неопровержимы.Об этом говорится в предисловии к докладу на ее веб-сайте.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить выводы отчета. Минобороны России не сразу ответило на запрос о комментарии.

Родившийся в 1981 году, Левин был режиссером-документалистом, который время от времени участвовал в репортажах Reuters о стране с 2013 года. Он пропал без вести 13 марта, в день, когда, по данным «Репортеров без границ», он был казнен.

«Его смерть — ужасная потеря для мира журналистики. В это трудное время мы думаем о его семье», — сказал о Левине в апреле Джон Пуллман, глобальный управляющий редактор визуальных материалов Reuters.

«Репортеры без границ» заявили, что изучили улики на месте происшествия, в том числе пули и сгоревшую машину Левина, а также фотографии тел Левина и Чернышова, сделанные 1 апреля.

В отчете говорится, что местонахождение тела Чернышова и другие доказательства позволяют предположить, что он мог быть сожжен заживо, и что Левин, вероятно, был убит одной или двумя пулями с близкого расстояния. Она сказала, что на фотографии его тела видны три следа от пуль.

«Репортеры без границ» собирали доказательства с 24 мая по 3 июня.

Украинская прокуратура заявила, что Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия военнослужащими российских вооруженных сил. Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить эту информацию.

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