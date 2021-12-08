Украинский чиновник предупреждает о кровавой бойне в случае вторжения России

Мэтью Ченс и Катарина Кребс | CNN

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал CNN, что если Россия решит вторгнуться в Украину, будет «действительно кровавая бойня», и предупредил, что «русские мужчины также вернутся в гробах» на фоне растущей обеспокоенности по поводу передвижения войск на границах стран. .

Резников призвал президента США Джо Байдена, который должен был поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник по телефону, твердо выступить против Москвы.

Если я могу посоветовать президенту Байдену, я хотел бы дать понять Путину, что со стороны Кремля не должно быть красных линий. Красная линия проходит здесь, в Украине, и цивилизованный мир без колебаний отреагирует на это ».

«Идея не провоцировать Россию не сработает», — добавил он.

Официальные лица США и Запада выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной, а госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе заявил, что Соединенные Штаты «должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам».

Два источника, знакомые с оценками американской разведки, заявили, что у России есть возможности на границе с Украиной, чтобы осуществить быстрое и немедленное вторжение, включая создание линий снабжения, таких как медицинские подразделения и топливо, которые могут привести к затяжному конфликту, если Москва решит вторгнуться. Он сказал CNN на прошлой неделе.

Резников сказал CNN, что, по оценкам Украины, в пределах пешей досягаемости от Украины находится 95 000 военнослужащих России. Он также добавил, что, учитывая мощь украинских войск в бою, текущие оценки США, согласно которым Россия может собрать 175 000 военнослужащих для вторжения в Украину, являются заниженными.

«Итак, у нас есть 250 000 чиновников … личный состав нашей армии. Кроме того, я сказал, что 400 000 ветеранов и 200 000 резервистов. 175 000 (недостаточно), чтобы поехать в Украину», — сказал Резников.

Резников подчеркнул, что российское вторжение — если оно произойдет — будет иметь «катастрофические» последствия для всего европейского континента: примерно 4-5 миллионов украинцев, вероятно, будут вынуждены искать убежища в Европе. Резников также подчеркнул, что Украина является крупным поставщиком продуктов питания в Европу и Африку, что, по его словам, будет нарушено.

Министр сообщил, что украинская армия направила от своих союзников запрос о дальнейшей помощи в виде военной техники, включая материальную поддержку и обучение ее военно-воздушных и военно-морских сил. «Нам не нужны войска, потому что я считаю несправедливым, что американские солдаты гибнут в Украине. Нет, они нам не нужны», — добавил Резников.

Украина предупредила несколько недель назад, что Россия пытается дестабилизировать страну перед любым запланированным военным вторжением, при этом НАТО отметило, что действия России вблизи границы были необычными. Западные державы неоднократно призывали Россию не предпринимать дальнейших агрессивных мер против Украины.

Кремль отрицает, что он планирует нападение, и заявляет, что поддержка Украины НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет собой растущую угрозу для западного фланга России.

Что касается мотивов Кремля, Резников сказал CNN, что, по его мнению, бряцание русских мечей было направлено на то, чтобы посеять страх и беспорядки на Украине и помешать Украине приблизиться к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Кремль требует юридического обязательства не расширять НАТО на восток, до Украины, и чтобы военная инфраструктура НАТО, такая как ракетные системы, не была построена в стране.

Если мы разделяем или распространяем панику в нашей стране и в нашем обществе, это будет подарком Кремлю, потому что он пытается это сделать. Поскольку это скопление их сил вдоль наших границ, их главная цель — провести дестабилизирующую операцию внутри нашей страны, чтобы остановить нас на нашем пути. Но мы идем к союзнику по НАТО, и мы идем в Европейский Союз.