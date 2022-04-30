Украинцы призывают спасти Мариуполь; Русский прогресс ползет

ХАРЬКОВ, Украина (AFP) – В субботу украинские силы сражались, чтобы отразить любое наступление России. Его цель — захватить восточную промышленную зону вместе с последним оплотом Украины в южном городе Майроболь, где боевики и гражданские лица, скрывающиеся под сильно поврежденным сталелитейным заводом, страдают от ужасных условий.

Организация Объединенных Наций продолжала содействовать эвакуации мирных жителей с обширного завода советских времен и других разбомбленных руин Мариуполя, портового города, который Россия пыталась захватить и который подвергался сильным бомбардировкам с тех пор, как вторглась в Украину более девяти недель. тому назад. .

По данным украинских официальных лиц, на сталелитейных заводах «Азовстали» находится до 1000 мирных жителей, которые не сообщили, сколько боевиков осталось в единственной незанятой части Мариуполя. русскими войсками. Россияне оценили количество украинских солдат на заводе примерно в 2000 человек.

Две украинки поделились видео и фотографиями с Associated Press, заявив, что их мужья были среди боевиков. Появились неизвестные мужчины с испачканными бинтами, нуждающимися в смене; У других были открытые раны или ампутированы конечности.

Женщины, которые опознали своих мужей как бойцов полка «Азов» Национальной гвардии Украины, рассказали, что костяк медиков лечил по меньшей мере 600 раненых. Они сказали, что некоторые раны гнили от гангрены.

На видео, которым поделились женщины, раненые мужчины рассказали камере, что они едят один раз в день и делят не менее 1,5 литров (50 унций) воды в день между четырьмя людьми. Они сказали, что запасы внутри осажденного объекта закончились.

Агентство AP не смогло независимо проверить дату и место съемки, которая, по словам женщин, была снята на прошлой неделе на подъездных дорожках под сталелитейным заводом.

Мужчина без рубашки говорил с ощутимой болью, описывая свои раны: два сломанных ребра, проколотое легкое и вывихнутую руку, которая «висела над телом».

«Я хочу сказать всем, кто это видит. Если вы не остановите это здесь, в Украине, это пойдет дальше, в Европу.

В других разработках:

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, что российские и украинские переговорщики общаются «почти каждый день». Но он сказал Синьхуа, что «прогресс был непростым».

— Его семья сообщила, что бывший морской пехотинец США был убит, сражаясь вместе с украинскими войсками, что станет первой известной смертью американца на войне. США не подтвердили эту новость.

— Мэр Николай Ханатов сообщил, что два автобуса, направлявшиеся в восточноукраинский город Попасная для эвакуации жителей, попали под обстрел и связь с водителями была потеряна.

Войска ПВО России заметили украинский военный самолет над Брянской областью России и попытались отразить атаки самолетов. Губернатор района Александр Богомаз сообщил, что два снаряда попали в село. По словам Богомаза, никто не пострадал, но был нанесен ущерб нефтяному порту.

Получить полную картину происходящего на востоке боя было сложно, поскольку авиаудары и артиллерийские обстрелы делали передвижение журналистов слишком опасным. Как Украина, так и поддерживаемые Москвой повстанцы, воюющие на востоке, жестко ограничивают репортажи из зоны боевых действий.

Но западные военные аналитики отмечают, что наступление Москвы в восточном районе Донбасса, куда входит и Мариуполь, идет значительно медленнее, чем планировалось. Пока что российские и поддерживаемые Москвой сепаратистские силы в регионе, похоже, добились лишь незначительных успехов за месяц с тех пор, как Москва заявила, что сосредоточит свою военную мощь на востоке Украины.

Численно военнослужащие России значительно превосходят рабочую силу в Украине. За несколько дней до войны, по оценкам западной разведки, Россия дислоцировала у границы до 190 000 солдат. Численность постоянной украинской армии составляет около 200 000 человек, рассредоточенных по всей стране.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США, который говорил об этом условии, сказал, что США считают, что русские «по крайней мере на несколько дней отстали от того, чего они хотят», отчасти из-за настойчивости украинского сопротивления, когда они пытаются окружить украинские силы на фронте. восток. Анонимность для обсуждения оценки военных США.

Министерство обороны Великобритании сделало аналогичный вывод в своей ежедневной оценке войны, заявив, что, по его мнению, российские силы в Украине, вероятно, страдают от «низкого морального духа» в сочетании с отсутствием навыков на уровне подразделения и «непостоянной поддержкой с воздуха». На основании чего проводилась оценка, не уточняется.

Имея в резерве большое количество огневой мощи, обещанное русское наступление все еще может усилиться и обойти украинцев. Всего в российской армии на действительной службе находится около 900 000 человек. Россия также обладает гораздо большей военно-воздушной и военно-морской мощью, чем Украина, и обладает тактическим ядерным оружием.

Об этом в своем ночном выступлении признал президент Украины Владимир Зеленский.

Если российским оккупантам удастся реализовать свои планы хотя бы частично, у них еще останется достаточно артиллерии и авиации, чтобы уничтожить весь Донбасс. Так же, как они разрушили Мариуполь.

«Город, который был одним из самых развитых в регионе, — это просто российский концлагерь среди руин», — сказал Зеленский.

В Мариуполе считается, что около 100 000 человек остаются в городе без еды, воды и лекарств. Представитель ООН Фархан Хак заявил, что организация ведет переговоры с властями Москвы и Киева о создании условий для безопасного прохода.

Украина обвинила в неудаче нескольких предыдущих попыток эвакуации продолжающиеся российские бомбардировки.

Для тех, кто работает на сталелитейном заводе, разветвленная сеть туннелей и подземных бункеров обеспечивает безопасность от ударов с воздуха. Но ситуация стала более опасной После того, как русские бросили на завод «ракеты для уничтожения бункеров» и другие бомбы, заявил в пятницу мэр.

Женщины, которые сказали, что их мужья находились на сталелитейном заводе в составе полка «Азов», сказали, что опасаются, что солдат будут пытать и убьют, если русские оставят их и их семьи. Они запросили миссию в стиле Дюнкерка по эвакуации истребителей в связи с операцией Второй мировой войны, начатой ​​​​для спасения осажденных союзных войск на севере Франции.

«Мы можем провести эту эвакуацию… которая спасет наших солдат, мирных жителей и наших детей», — заявила Associated Press в Риме 27-летняя Катерина Прокопенко. «Нам нужно сделать это сейчас, потому что люди — каждый час, каждую секунду — умирают».

Батальон «Азов», который помогает защищать сталелитейный завод, восходит к батальону «Азов», сформированному в 2014 году ультраправыми активистами в начале сепаратистского конфликта на востоке Украины. Российские официальные лица указали на прошлое полка, пытаясь оправдать его действия на востоке Украины.

Несмотря на интенсивность боев на востоке, часть украинцев пытались вернуться в осажденный район, вопреки притоку почти 5,5 млн человек, бежавших из страны после вторжения России.

«Там все. Там наши корни», — 75-летний мужчина намерен пересечь линию фронта из Запорожья с женой, чтобы добраться до своего дома в Донецке. «Даже мариупольцы хотят вернуться».

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Журналисты Ассошиэйтед Пресс Джон Гэмбрел и Юрас Карманау во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Джессика Фиш в Славянске, Лолита С. Балдур в Вашингтоне, Триша Томпсон в Риме и сотрудники AP по всему миру.

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