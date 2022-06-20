Украинцы прячут танки в джунглях и крадут бронетехнику у российских войск

Глубоко в лесу на востоке Украины танковое подразделение спряталось под деревьями.

Их гигантские машины, в том числе советские Т-72 и более совершенные Т-84, укрыты летней листвой в роскошном павильоне, где пухлые листья блокируют большую часть света.

Однако этого недостаточно, чтобы успокоить экипажи танков, опасающиеся последствий обнаружения российским беспилотником.

Каждый танк был обмотан замаскированными сетками и ветками, что сделало их практически невидимыми для человеческого глаза. По дороге в лес мы миновали шесть или около того танков и не заметили ни одной машины.

Я спросил у командира части генерал-лейтенанта Виталия Тимощука, почему они так увлеклись своим камуфляжем.

«Если у нас нет техники, нам не с чем воевать. Что я могу сказать? Мы бережем наши танки, потому что их у нас немного».

Мы застали членов экипажа танка, усердно работавших над Т-84. Это ценная техника и самые современные танки в армии, хотя в Украине их всего шесть.

Сжимая большой гаечный ключ, Андрей Коваль сказал нам, что он крепкий и быстрый, хотя иногда трудно начать.

«Есть несколько вопросов, но в целом это хорошая машина. Она очень хорошо стреляет на дистанцию ​​в три-четыре километра и быстро едет. Это все, что нам нужно».

Андрей и его коллега Вадим сейчас на третьем танке. Первые два были потеряны шквальным огнем русских.

На видео первых попаданий самолета видно, как его башня дымится издалека. Экипаж был эвакуирован, а Андрей и Вадим были засняты на поле.

«Прямое попадание в нашу машину, экипаж, наблюдатель, механик эвакуированы… и я выстрелил в него».

Над их головами пролетел русский снаряд.

Использование комбатантами своих телефонов для документирования битвы во время ее участия стало характерной чертой этой войны.

Когда командир этой секретной танковой базы генерал-лейтенант Виталий Тимочук рассказал нам, как его подразделение на прошлой неделе отразило нападение русских, у него также были фотографии для иллюстрации.

История продолжается

Лейтенанту Тимошуку был всего 21 год, и в день нашего визита он официально окончил военную академию.

Но он говорит, что ему очень помогает его команда.

«Наши люди опытны, и они знают, почему они пришли сюда, из-за своих семей и нашей родины. Это поможет нам победить».

Я предложил: «Ты не такой уж неопытный, тебе 21 год, и ты водишь часть».

Он ответил: «У меня нет трудностей, потому что мои люди поддерживают меня. Я горжусь ими. Я счастлив управлять ими и работать с ними. Наши люди очень хорошие».

«О чем они думали, когда вы приехали, 21-летний командир части?» Я попросил.

«Я не сказал им, что мне 21 год. Я не выгляжу на 21 год. Что еще я могу сказать?»

украденный русский танк

Лейтенант Тимошук рассказал мне, что украинцы захватили около 400 российских бронемашин, в том числе пять из его подразделения.

Он познакомил меня с членом экипажа танка Романом Баценко, который угнал два танка из-под носа у врага.

«Наша разведка сообщила нам о них. Один подорвался на мине, а другой сработал, поэтому мы пошли[за ними]».

Я спросил его, что он почувствовал, когда прыгнул в русский танк.

«Счастье, счастье, что мы пополнили наш парк танков. Единственный страх пришел позже, когда мы узнали, что всего в километре от нас двести русских танков. Но они не ожидали, что мы будем такими наглыми, и мы их угоним».

Русская армия грозна и лучше оснащена, но в джунглях много души. Русских можно победить, говорит командир части, но они должны быть умными, чтобы пройти.