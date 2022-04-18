«Уличные бои» при входе россиян в Кременскую область на востоке Луганска, заявил украинский чиновник.

Российские войска вошли в Кремену, город на востоке Луганской области, который бомбили неделями Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что российские войска продвигаются на запад, вглубь Донбасса.

«Русские вошли в Каримину. Начались уличные бои», — сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гейдай в коротком сообщении в Facebook рано утром в понедельник.

Он сказал, что русские вошли в город с «огромным количеством оборудования».

Атака началась».

Русские пытаются сломить украинское сопротивление в Кременской и ряде населенных пунктов в Луганске, пытаясь продвинуться к границам Луганской и Донецкой областей. Заявленная цель Из «Особой военной миссии» президента Владимира Путина.

Хайди сказала, что эвакуация сейчас невозможна.

«Мы планировали эвакуироваться, буквально по лесным тропинкам, чтобы люди не попали под обстрел. Но в одночасье ситуация изменилась. Во время боев [has broken out] В городе нереально сосчитать мирных жителей, которые там остались».

Хедай сказал, что спортивный комплекс «Олимп» в Кременской «горит» и что пламя сейчас охватывает площадь в 2400 квадратных метров.

«Спасатели напряженно работают, потому что недалеко от центра есть лес», — сказал он.

По словам Хайдая, в другом районе в Золотом два человека были убиты и четверо ранены, а семь человек были извлечены из-под обломков разрушенного здания в Робийни.

Гайдай сообщил, что в воскресенье вечером российские силы открыли огонь по зданию милиции в Лисичанске, ранив шестерых милиционеров.

Он указал, что бомбежка продолжается.