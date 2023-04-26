Уоллес спросил, какова реакция на «российский шпионский корабль с вооруженной охраной», выслеживающий «нефтяные месторождения в Северном море»

Российского адмирала Владимирского видели у побережья северной Шотландии, когда он осматривал ключевые объекты, такие как трубопроводы в Северном море, что вызвало опасения, что это может быть диверсионной операцией.

В прошлом году датская новостная группа опубликовала видеозапись столкновения крупным планом с адмиралом Владимирским, на котором был запечатлен мужчина в военной форме, в балаклаве и с автоматом АК-47 на корабле.

Либерал-демократ Джейми Стоун выразил обеспокоенность и призвал министра обороны Бена Уоллеса отреагировать перед Палатой общин на ответ правительства.

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Стоун пригласил министра обороны Бена Уоллеса в Палату общин, чтобы рассказать, как правительство отреагировало на вторжения.

Депутат от избирательного округа Кейтнесс, Сазерленд и Истер-Росс в северной Шотландии сказал: «Это не рыболовный траулер, это не прогулочное судно, это шпионский корабль с вооруженной охраной».

Он шпионил за нефтяным месторождением Беатрис и изучал связь с моей каруселью.

Он шнырял вокруг нефтяных терминалов и нефтепроводов в Северном море.

Стоун упомянул о газопроводе «Северный поток», который в прошлом году загадочным образом взорвался.

Депутат сказал: «Мы все знаем, что произошло недавно в Балтийском море с газопроводом.

«Я не отношусь к этому легкомысленно и считаю это очень важным вопросом безопасности.

Это влияет на Великобританию и нашу безопасность с точки зрения энергетики.

«Какой совет вы можете дать мне, госпожа вице-спикер, чтобы убедить министра обороны приехать сюда и сделать заявление в свете этой чрезвычайной ситуации?»

Вице-спикер Дама Рози Уинтертон сказала депутатам в Палате общин: «Я уверена, что он знает, что есть способы, которыми он мог бы попросить сделать заявление, но я должна сказать ему, что на данный момент мы не знали об этом заявлении.

«Еще раз его комментарии будут услышаны, и я уверен, что они вернутся к госсекретарю».

В октябре прошлого года Шотландия объявила о «крупном происшествии», поскольку все коммуникации на Шетландских островах были отключены.

Великобританию предупредили, что критическая энергетическая и интернет-инфраструктура находится под угрозой после бомбардировки газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в Балтийском море, и подозревают в причастности к этой атаке Москву.

В то время Шетландские острова были полностью отрезаны от Соединенного Королевства, поскольку телефонные линии, включая мобильные телефоны, были отключены, а также был отключен интернет.

Отметив «загадочные» повреждения трубопроводов «Северного потока», министр обороны затем предупредил, что это напоминание о том, насколько «хрупкими» являются британская экономика и инфраструктура.

Уоллес сказал, что Минобороны направит «два специализированных корабля» для патрулирования и защиты подводной сети Великобритании, поскольку ее «интернет и электроэнергия сильно зависят от трубопроводов и кабелей».

Представитель BT Group заявил в то время: «Из-за обрыва стороннего подводного кабеля, соединяющего Шетландские острова с материковой частью Шотландии, пострадали некоторые телефонные, широкополосные и мобильные услуги.