Услышьте звонок с Земли в космос между калифорнийскими студентами и астронавтами на борту Международной космической станции.

У восторженных студентов и потенциальных исследователей космоса из местных школ Калифорнии будет возможность услышать об астронавтах НАСА, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС).

Любой желающий может посмотреть вызов Земля-космос по телевидению НАСА, в приложении НАСА и на веб-сайте агентства, когда он выйдет в прямом эфире в 12:35 по восточному стандартному времени в четверг, 18 марта.

Астронавты НАСА Виктор Гловер и Шеннон Уокер ответят на заранее записанные вопросы от детского сада до учеников 12-го класса из семи школьных округов Калифорнии, НАСА Говорит.

Округа включают Помона Юнайтед, Онтарио-Монтклер, Хави Джойнт Юнайтед, Клермонт Юнайтед, Маунтин-Вью Юнайтед, Фонтана Юнифицированный, Риальто Юнифицированный.

Мероприятие проводится в доме Гловера, уроженца Помоны, Калифорния, выпускника средней школы Онтарио.

Во время мероприятия студенты получат возможность напрямую пообщаться с космонавтами и подробно познакомиться с жизнью на космической станции.

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Астронавты живут на Международной космической станции более 20 лет, тестируя технологии и развивая навыки для подготовки следующего поколения космических авантюристов.

Представитель США Норма Торрес из 35-го избирательного округа Калифорнии выступит с заранее записанными вступительными и заключительными замечаниями к мероприятию.

В этом бюллетене, подготовленном Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), на планете Земля изображена Международная космическая станция (МКС) космического корабля НАСА «Индевор». READ НАСА ведет переговоры с космическим стартапом США о месте в Союзе

«Астронавты Виктор Гловер и Шеннон Уокер – это проводник для детей во Внутренней Империи, который говорит, что они также могут осуществить большие мечты, если будут стремиться осуществить их», – сказал Торрес. «После года дистанционного обучения, поставившего новые задачи как для студентов, так и для преподавателей, нет ничего важнее, чем побудить нашу молодежь ставить перед собой высокие цели. Я с нетерпением жду этого уникального разговора прямо из космоса и поблагодарить Виктора, Шеннона и НАСА за их готовность достичь Этого ».

Совсем недавно американскому астронавту Марку Ванди она узнала только на прошлой неделе, что он запустит 9 апреля на российской ракете к Международной космической станции благодаря кинопроекту, осуществляемому в рамках партнерства между НАСА, Первым каналом России и киностудией.

На пресс-конференции в понедельник в штаб-квартире астронавтов в Звездном городке, Россия, Ванди сказал, что, возможно, ему придется отказаться от своего места в Союзе осенью из-за российского космического туриста, заинтересованного в съемках там. Если это произойдет, ему и одному из его российских товарищей по экипажу придется ждать следующего рейса “Союза” домой – скорее всего, весной 2022 года.

«Откровенно говоря, для меня это просто возможность испытать новую жизнь», – сказал он репортерам. «Я никогда не был в космосе более шести месяцев, поэтому, если кто-то скажет мне, что я должен оставаться в космосе в течение года, я выясню, что я чувствую. Я так взволнован.

Такие впечатления, как Хэй и другие космонавты, которые в настоящее время живут на станции, – это своего рода вдохновляющие истории о героизме и науке, которые студенты и многие онлайн-зрители могут рассчитывать услышать.

Ассошиэйтед Пресс способствовало созданию этой истории.