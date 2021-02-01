Утечка планшета Asus Chrome OS в поисках оптимизации Lenovo Duet

ASUS может быть готова пойти туда, где раньше была Lenovo, с новым планшетом Chrome OS с подставкой и крышкой клавиатуры. Разведка показывает, что так называемый Chromebook Flip может иметь те же характеристики, что и в прошлом году. Дуэт. Фактически, в тех немногих местах, где все отличается, этот новый планшет мог казаться больше и лучше.

Фотографии, которыми мы делимся здесь, и спецификации предоставлены немецким розничным продавцом. Сатурн Как я взял раньше Chrome без упаковки – Этот пост указывает на то, что другие источники имеют дополнительную информацию – и рассказывает странную историю.

Так называемый CM3000 – по-видимому, под кодовым названием Saturn – использует процессор MediaTek MT8183, который сам является повторно нагретой версией Helio P60T от Lenovo Duet в том смысле, что он в основном имеет четыре ядра Arm Cortex-A73 и четыре ядра A53, причем все из них способен работать с максимальной тактовой частотой 2 ГГц.

Он увеличивается на 0,4 дюйма в диаметре без каких-либо изменений в разрешении, но в результате увеличивается общая площадь и масса. ASUS также обнаружила, что здесь может быть аудиоразъем 3,5 мм, а крышка клавиатуры была разработана с мягкой тканью для магнитного крепления к планшету – так же, как конвертируемые устройства Microsoft Surface и в отличие от Lenovo Duet. Больным местом CM3000 является экран, поскольку его максимальная яркость в 320 нит в Duet оказывается ниже 400 нит.

В противном случае выравнивается остальная часть листа.

Мы менее уверены, что Chrome Unboxed включил это изображение в свой мультимедийный пакет, который указывает на то, что планшет поставляется со встроенным бункером стилуса, тем более что один из наклонных снимков профиля, размещенных на Saturn, включает четкое отображение полного изображения устройства. верхний край без видимого порта, где будет ручка. Однако мы не исключаем, что стилус поместится на крышке клавиатуры и будет включен в продажу.

В нынешнем виде Saturn выставил цену в 449 евро в качестве заполнителя, но если учесть, что Lenovo Duet с аналогичной загрузкой при запуске продавался за 279 долларов, мы считаем, что лучше оставить это открытым для обсуждения.