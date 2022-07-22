Утечка функции шумоподавления AMD может быть ответом на RTX Voice

Похоже, AMD собирается выпустить конкурента RTX-аудио, функция видеокарт Nvidia, которая устраняет фоновый шум, когда вы разговариваете по телефону или используете микрофон. Это согласно трейлер которые AMD разместила на своем канале YouTube (видимо, по ошибке), устройства Тома отчеты. К счастью, копия трейлера была загружена до того, как была удалена Пользователь Reddit u/zenobian и загрузите его в сабреддит AMD.

Утечка трейлера указывает на то, что функция шумоподавления AMD будет работать очень похоже на RTX Voice от Nvidia (которая была выпущена позже). Включено в потоковое приложение Nvidia). Он использует «алгоритм глубокого обучения в реальном времени» для обеспечения «двустороннего шумоподавления», который отфильтровывает фоновый шум от входящего и исходящего звука микрофона и, по-видимому, встроен в текущее программное обеспечение AMD Adrenalin.

Большой вопрос заключается в том, насколько хорошо технология шумоподавления AMD работает на практике. RTX Voice от Nvidia работает очень хорошо, иногда кажется волшебством, и когда я использовал его в прошлом, он, к счастью, отменял более неясный звук механических клавиатур. Возможно, AMD должна соответствовать таким функциям, если у нее есть надежда преодолеть свое уязвимое положение на рынке графических процессоров.

Нет упоминания о том, когда эта функция может получить официальное объявление, или о том, какое оборудование необходимо для ее использования. Когда Nvidia впервые выпустила свое программное обеспечение RTX Voice, казалось, что тензорные ядра, ориентированные на ИИ, которые есть в новых видеокартах, были ключом к его работе. Однако в последующие месяцы Nvidia развернула официальную поддержку этой функции на старых картах, в которых отсутствует специальное оборудование. Надеемся, что функция AMD будет работать на таком же широком диапазоне устройств.

Представители AMD не ответили на крайЗапрос комментария.