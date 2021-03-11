Утечки фотографий OnePlus 9 демонстрируют эклектичное сочетание цветов

Новая утечка, похоже, выявила варианты цвета для OnePlus 9 и 9 Pro.

9 Pro будет зеленого цвета, а 9 – синего и фиолетового.

В обычной версии 9 нет антенных полос, но неясно, какой материал использует OnePlus.

В нем все меньше и меньше двусмысленности OnePlus 9 серии Однако каждый день это не предотвращает череду утечек до этого. 23 марта дебют. В WinFuture Команда получила то, что, по ее словам, является официальными изображениями OnePlus 9 и 9 Pro, и, похоже, они дают хорошее представление о том, какие цвета выбрать, когда телефоны поступят в продажу.

Вы определенно получите разные цвета для серии OnePlus 9, чем то, что вы видели 8 И 8ТПри условии, что утечка точная. Оба телефона будут доступны в черном цвете, но это все, что у них общего. OnePlus 9 Pro будет доступен в серебристом и серебряном цветах. IPhone 11 Pro– Зеленый лес (показан слева), в то время как запись 9 будет поставляться в цветах Baby Blue и Galaxy S21– Как фиолетовый (справа).

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Помимо цветов, утечка, похоже, подтверждает предыдущие слухи о 9-й серии, а также тизерные объявления OnePlus. Оба устройства будут иметь камеры со значком Hasselblad, включая большие базовые и сверхширокие датчики. 9 Pro может включать лазерную автофокусировку для более быстрой блокировки. Этот высококлассный телефон будет построен на основе изогнутого экрана 6,7 дюйма, в то время как его обычный аналог будет основан на плоском экране 6,5 дюйма.

На «входе» OnePlus 9, похоже, нет полос для антенн, хотя неясно, указывает ли это на пластиковую рамку или просто на умный дизайн.

Цены и даты выпуска еще не доступны, хотя дата указывает, что OnePlus начнет продавать 9-ю серию во всех цветах вскоре после мероприятия 23 марта. Только не удивляйтесь, если вам придется приобретать конкретный состав, чтобы получить желаемый оттенок.