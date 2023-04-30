Утренний брифинг агентства Anadolu — 30 апреля 2023 г.

Анкара

Агентство Anadolu здесь с кратким изложением последних событий по всему миру.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Альбер Гисаферджи и Това Джихангир Атасефер были выбраны в качестве первых космических путешественников Турции, которые будут отправлены в космос в последнем квартале года.

Выступая на главном технологическом мероприятии страны TEKNOFEST, он сказал, что Гезеравчи, пилот турецких ВВС, будет отправлен на Международную космическую станцию, а Атасевер, системный инженер турецкой ракетной компании Roketsan, будет участвовать в космических запусках. . Systems, был выбран в качестве резервного кандидата.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил собравшимся, что Турция является «гарантом мира, стабильности и безопасности в нашем регионе». Он подчеркнул, что за последние двадцать лет Турция стала страной, имеющей право голоса в мире.

Турецкие эмигранты в Великобритании начали голосовать на предстоящих парламентских и президентских выборах в Турции.

Министр иностранных дел Греции заявил, что Афины и Анкара должны предпринять более смелые шаги для улучшения отношений.

Ссылаясь на недавнее соглашение между двумя странами, согласно которому Греция поддержит заявку Турции на пост помощника генерального секретаря Международной морской организации (ИМО), а Турция поддержит заявку Греции на временное членство в Совете Безопасности ООН, сказал Никос Дендиас. он надеется на большее достижение. И более основные шаги двух сторон во время интервью на Восьмом экономическом форуме в Дельфи.

Москва раскритиковала захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве.

МИД России заявил, что польские «военные действия» являются «вопиющим нарушением» Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередным посягательством на российскую дипломатическую собственность.

По данным министерства здравоохранения, число погибших в результате продолжающихся столкновений между армией и военизированными силами оперативной поддержки в Судане возросло до 528 человек.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что присутствие одного американского солдата в Ираке «слишком много», повторив свой призыв к их изгнанию.

Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил об успехе эмиратского астронавта Султана Аль Неяди, который стал первым арабом, вышедшим в космос на борту Международной космической станции.

В спортивных новостях Тулуза выиграла Coupe de France (Кубок Франции), победив Нант со счетом 5: 1.

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