Ухудшение отношений между США и Россией после ответа Байдена Путина | Новости, Спорт, Работа

Отношения между США и Россией испортились в четверг после того, как президент России Владимир Путин ответил на описание президента Джо Байдена убийцы.

Взад и вперед эта критика подчеркнула желание Байдена дистанцироваться от кажущейся мягкости бывшего президента Дональда Трампа по отношению к Путину, несмотря на действия его администрации по отношению к России. Хотя Байден согласился заключить с Россией крупную сделку по контролю над вооружениями, он был замечательно добр к Москве и резко критиковал многие ее действия.

Занимая жесткую позицию в отношении России, Байден заявил, что дни Соединенных Штатов ‘Roll on’ Для Путина. Он попытался сравнить свой стиль со стилем Трампа, который избегал прямой конфронтации и много говорил о Путине с одобрением.

Байден ответил в интервью, которое вышло в эфир в среду. “Я делаю” На вопрос, считает ли он Путина А. “убийца.” Также в среду ЦРУ опубликовало отчет, в котором говорится, что Путин санкционировал операции влияния, чтобы поддержать заявку Трампа на переизбрание.

Позже в тот же день Путин вызвал своего посла в США и в четверг вспомнил историю рабства в Соединенных Штатах, резню коренных американцев и атомную бомбардировку Японии во время Второй мировой войны.

В ответ Белый дом заявил, что Байден продолжит работать с Путиным в областях, представляющих взаимный интерес, но подчеркнул, что он “не отступать” Когда его беспокоят действия Путина.

Путина спросили о комментарии Байдена во время видеозвонка, посвященного годовщине аннексии Крыма Россией в 2014 году, и он ответил примерно так: «Только такой, как он, знает его», Он сказал, что слова его коллеги отражают собственные проблемы Соединенных Штатов. При этом он предложил позвонить Байдену для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Саки заявила, что Байден будет продолжать стремиться к сотрудничеству в усилиях по остановке ядерной программы Ирана и, в более широком смысле, предотвращению распространения ядерного оружия. Но она сказала, что Байден не сожалел о том, что назвал Путина убийцей, и не согласился с предложениями, что речь была бесполезной.

Президент Байден давно знаком с президентом Путиным. – сказал Псаки. Оба были на мировой арене долгое время и прошли через множество итераций взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией. Он думает, что мы можем продолжать это делать ».

Псаки Путин тоже отказался «Только такой, как он, знает его». , Что указывает на то, что Байден хорошо знал о собственных проблемах Соединенных Штатов.

«Президент считает, что одна из величайших черт Соединенных Штатов – это наша искренняя рефлексия и постоянное стремление к прогрессу, и всегда есть над чем работать», Она сказала.

Путин сослался на атомную бомбардировку Японии США, а также на ее историю рабства и резни коренных американцев, указав на болезненное наследие, которое тяготит Соединенные Штаты.

В противном случае, откуда взялось значение Black Lives Matter? Он сказал, сославшись на расовую несправедливость и убийства афроамериканцев.

Ястребиный обмен заявлениями произошел после того, как в рассекреченном отчете Управления директора национальной разведки выяснилось, что Путин санкционировал операции влияния, чтобы попытаться помочь Трампу в его неудавшейся попытке выиграть переизбрание в ноябре. Кремль опроверг это сообщение, назвав его необоснованным.

«(Путин) заплатит цену», Байден сказал в интервью, когда его спросили о рассекреченном отчете.

Администрация Байдена предупредила, что Россия скоро столкнется с санкциями за ее попытку повлиять на выборы и массовое пиратство SolarWinds.

Эскалация напряженности подтолкнула отношения между Соединенными Штатами и Россией до такой степени, что они находились в конце правления администрации президента Барака Обамы, – холодное напряжение, заметно отличающееся от попыток Трампа заигрывать с Путиным.

На вопрос, что он сказал бы Байдену в ответ на свои заявления, Путин ответил: Я говорю ему: «Будь здоров». Я желаю ему здоровья и говорю это без насмешек и шуток.

Он указал, что Россия будет продолжать сотрудничать с США там, где и когда она поддерживает интересы Москвы, добавив, что «Многие уважаемые и уважаемые люди в Соединенных Штатах желают мира и дружбы с Россией».

«Я знаю, что Соединенные Штаты и их руководство обычно имеют с нами определенные отношения, но только по вопросам, которые касаются Соединенных Штатов, и на их условиях». – сказал Путин. Но мы знаем, как отстаивать свои интересы, и мы будем работать с ними только в тех областях, которые нам небезразличны, и в обстоятельствах, которые мы считаем выгодными для нас. Им придется рассчитать это “.

Позднее в четверг в отдельном выступлении Путин сказал, что попросит Госдепартамент организовать в ближайшие несколько дней телефонный разговор с Байденом для обсуждения пандемии коронавируса, региональных конфликтов и других вопросов.

«Мы должны продолжать наши отношения», Без. В прошлый раз президент Байден принял звонок, а теперь я хотел бы предложить президенту Байдену продолжить наши обсуждения. Это будет в интересах российского и американского народов и других стран, учитывая, что мы, как величайшая ядерная держава, несем особую ответственность за глобальную безопасность “.

Другие российские чиновники и законодатели были менее дипломатичны.

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год, когда Путин был вынужден перейти на пост премьер-министра из-за ограничений президентских сроков, сказал: «Время не пощадили» Байдену 78 лет, и он процитировал Зигмунда Фрейда: «Ничто не стоит в жизни так дорого, как болезнь и глупость».

Андрей Турчак, лидер главной прокремлевской партии «Единая Россия», назвал комментарии Байдена отражением «Абсурдная тирада американских политиков и их лидеров».

Отношения России с Соединенными Штатами и Европейским союзом уже ухудшились до самого низкого уровня после холодной войны после аннексии Москвой украинского полуострова Крым, вмешательства в выборы, пиратских атак и, совсем недавно, лишения свободы лидера российской оппозиции Алексея Навального после того, как он был отравили, во всем виноват Кремль. Российские власти отвергли обвинения.

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Она упомянула мне из Вашингтона. Авторы Associated Press Аамир Мадани в Вашингтоне и Джер Молесон в Берлине.