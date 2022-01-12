Ученые предупреждают не пытаться заразить омикрон только потому, что он вездесущ

БСегодня Орис Джонсон впервые расскажет о последних разоблачениях партии Бартигейт в разделе «Вопросы премьер-министра», поскольку его просят «прояснить» скандал.

Лидер Консервативной партии задает вопросы депутатам в полдень после того, как выяснилось, что Мартин Рейнольдс, его личный секретарь, пригласил более 100 сотрудников на светское мероприятие «принеси свой спиртной напиток» на Даунинг-стрит во время блокировки в мае 2020 года.

«Нам нужно больше ясности, потому что мы вернулись к тому, что было месяц назад, когда люди требуют ответов, а мы все в неведении, включая меня», — заявил член парламента от консерваторов Хью Мерриман в программе «Сегодня» на BBC Radio 4. Чтобы было ясно, это также продолжалось [long]. «

Однако г-н Мерриман не верил, что речь идет об отставке премьер-министра, сославшись на успех развертывания вакцины и «поддерживая кабинет министров в напряжении по поводу плана Б», когда перед Рождеством прозвучали призывы к дополнительным ограничениям из-за коронавируса.

Тобиас Эллвуд, председатель Специального комитета по обороне от консерваторов, призвал лидера своей партии «проявить некоторое сожаление» и использовать PMQ, чтобы извиниться за «неверное суждение» № 10. Кристиан Уэйкфорд, член парламента от Red Wall, предупредил министров, что они не могут « защищай того, кто не может быть защищен».

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