У потокового сервиса Apple TV + менее 20 миллионов подписчиков.

Apple не публиковала официальных данных о подписчиках потокового сервиса TV + с момента его запуска в 2019 году, но они могут быть ниже, чем ранее предполагали аналитики. в соответствии с CNBCТехнологический гигант сообщил Международному альянсу работников театра, что у TV + менее 20 миллионов подписчиков в США и Канаде. Несколько месяцев назад statista опубликовано По оценкам, только в США к концу 2020 года количество подписчиков сервиса достигнет 40 миллионов.

Однако компания признала, что оценка не обязательно показывает, сколько подписчиков платят за использование услуги. CNBC Он не сказал, были ли 20 миллионов подписчиков, о которых объявила компания, также платными клиентами. Он также не сказал, сколько из них получили свои подписки бесплатно: Apple давала годичные подписки клиентам, которые покупали новые iPhone, iPad и Mac, но это не так. сокращение Предложение действительно на три месяца в июне.

Согласно отчету, наличие менее 20 миллионов подписчиков позволило Apple платить производственной бригаде более низкие ставки, чем более крупные потоковые устройства. В соответствии с текущим контрактом видит CNBCстриминговые сервисы могли бы платить своим сотрудникам более низкие ставки, если бы они сообщали IATSE о менее чем 20 миллионах подписчиков каждый год 1 июля, потому что поток прибыльности «в настоящее время неопределенен». Профсоюз ведет переговоры о лучшем контракте, хотя действующие правила не исключают таких технологических гигантов, как Apple. Он также утверждает, что телерадиовещание больше нельзя считать «новыми медиа».

Представитель Apple сказал CNBC Компания платит в соответствии с ведущими потоковыми сервисами, но отказалась комментировать заявленный номер подписчика. 20 миллионов – это лишь малая часть количества подписчиков крупнейшего стримингового сервиса: утверждает Netflix. 208 миллионов подписчиков В апреле Disney +. Более 100 миллионов Еще в марте.