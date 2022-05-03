У Реджи Филса у Эми был «серьезный диалог» о том, чтобы привести Мать 3 на Запад с Иватой

День был наполнен рассказами Реджи Фис-Эме. Бывший глава New Nintendo America Book, Отключить игру, запущенный сегодня в Северной Америке, и у нас была возможность ознакомиться с ним заранее. Вы можете читать наши мысли О книге здесь в нашем обзоре.

Однако фанаты, оформившие предварительный заказ на версию аудиокниги, могут получить доступ к эксклюзивному бонусному контенту, поскольку Реджи разговаривает со своим лучшим другом и ведущим Game Awards Джеффом Келли. Обсуждение, естественно, вращается вокруг — угадайте, что? — мать 3.

Это игра, которую люди часто связывают с периодом Реджи в Большой N, и фанаты дразнили ее годами, работая в Nintendo и за ее пределами. Реджи часто манипулировал фанатами в ответ, однажды сказав, что у него Английская версия Mother 3 в Твиттере. Как мы можем забыть открытие Цифровое событие E3 Nintendo 2014?

Скомпилировано дополнительное содержание аудиокниги от Все Нинтендо О Mother 3. Реджи рассказал Кейли о решении Nintendo, которое было принято до того, как он присоединился к компании. Когда он был на борту, Nintendo уже нажимала на маркетинг Nintendo DS. Реджи рассказывает, что маркетинг его предшественника, земляуже учтено.

«Первоначальное решение не выпускать игру было принято до того, как я присоединился к компании, но, безусловно, после этого у меня было много разговоров с г-ном Иватой об этой игре, о страсти фанатов, и, безусловно, перспектива была первой игрой на Super Nintendo. Развлечения Система продавалась не очень хорошо. Конечно, после того, как мы вернемся к ней, маркетинг был не очень хорош. Я думаю, что она продвигалась странным образом, типа «эта игра пахнет» или что-то в этом роде. Это действительно лучший маркетинг для выпуска новой игры. Потому что она плохо продавалась, потому что да. На локализацию этого типа контента уходит много времени и финансовых средств, это не было приоритетом».

Учитывая возросшую популярность EarthBound спустя долгое время после выхода игры, это не так уж удивительно. Если учесть тот факт, что в то время основное внимание уделялось DS и что Wii также была на горизонте, «на самом деле это не было сильным бизнес-приоритетом».

Конечно, это неприятно слышать, но разговор о заселении мамочки 3 на этом не остановился. В эпоху 3DS и Wii U популярность цифровых игр только росла, и успех Virtual Console на Wii был свеж в памяти Nintendo.

Реджи рассказывает, что поговорил с Сатору Иватой о переносе третьей части серии Mother на 3DS или Wii U с помощью этого метода. Предлагается переиздание первой игры — Начала Земли Это был пример погружения пальцев ног в воду.

«На самом деле у нас были разговоры о том, что у нас будет куча непереведенных игр, и что это будет чисто японская игра. И мы сделали это для ряда игр. Они справились. У меня был тот разговор с мистером Иватой о Mother 3. Что в конце концов, мы выпустили первую игру Mother под названием EarthBound Beginnings в интернет-магазине Wii U. Это ощущение происходящих разговоров и мыслительного процесса».

Известная своей высокой сложностью, EarthBound Beginnings во многом напоминала прототип для SNES, так что она действительно была интересна всем, кроме несгибаемых фанатов EarthBound. И его единственный выпуск на Wii U (даже Switch Online), консоли с разочаровывающими цифрами продаж, мог быть чем-то вроде помехи.

Реджи больше рассказывает об Ивате, который был известен тем, что присоединился к производству EarthBound, когда проект был в руинах, и, возможно, был ответственен за ее спасение, и который неоднократно обсуждал с главой NoA потенциальное переиздание Mother 3.

«А кто знает? Если бы мистер Ивата не ушел, может быть, если бы Wii U преуспела на рынке, Mother 3 могла бы тогда стать хитом. Так что разговоры наверняка были, но это нужно было сделать правильно».

Это явно Реджи размышляет или думает вслух о том, что это могло быть, но грустно, что все закончилось. Рейджи рассказал на SXSW о том, как на него повлияла смерть Иваты пересмотреть свою жизньтак что эти двое были явно близки.

Ранее сегодня мы сообщали о мыслях Шиничи Камеоки о том, почему Мать 3 не локализована в Кейт и Криста Подкаст. Поклонники все еще отчаянно хотят увидеть официальный релиз этой игры, и, возможно, вся эта болтовня от крупных имен о Nintendo и Брауни Брауне что-то принесет.

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