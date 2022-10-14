У Slack проблемы с уведомлениями, загрузкой тредов и каналов

Если у вас возникнут проблемы со Slack в четверг, вы не одиноки — большую часть дня, Страница состояния службы Вы упомянули, что «что-то не так» с обменом сообщениями, приложениями, интеграциями, API и коммуникациями. Проблемы, которые, по-видимому, затрагивают потоки, каналы, уведомления и групповые сообщения, сохранялись почти весь рабочий день, начиная с 9:40 утра по восточному времени сегодня утром, и были отмечены как решенные около 17:40.

здесь, в край, проблемы по-разному проявлялись у разных людей; Один из моих коллег охарактеризовал Slack как «забавный все утро», отметив, в частности, проблемы с тредами, а другой упомянул, что их уведомления не отображались правильно, а треды загружались случайным образом. Для меня приложение иногда зависает, когда я пытаюсь загрузить канал, и позволяет мне прокручивать только определенное количество назад; Приложение также выгнало меня с экрана тредов, когда я пытался написать ответ, а затем, когда я вернулся, показывало только треды, которым уже несколько часов. Другой коллега сообщил, что их экран с резьбой был полностью сломан. К вечеру все нормализовалось.

Примерно в 15:00 по восточному времени Slack отметил, что заметил «значительное улучшение в уведомлениях, доступе к каналам/прямым сообщениям, сохраненным элементам и гиперссылкам API», а к 17:03 сообщил, что выявил проблему с потоками и был устранен. занимаюсь ремонтом. На странице сбоя говорится, что вы должны перезагрузить Slack, если у вас все еще есть проблемы, используя сочетание клавиш Command + Shift + R на Mac или Ctrl + Shift + R на Windows и Linux.

Хотя эти проблемы раздражали, они не были такими разрушительными, как полный сбой Slack. Это может быть причиной того, что в Твиттере мало говорят об этой теме и почему она существует. Относительно мало отчетов на Downdetector.com. Но нет, вы не воображаете, что что-то не так; Надеюсь, Slack скоро все уладит. READ NVIDIA может анонсировать свой графический процессор GeForce RTX 3080 Ti 1 июня

Обновление от 13 октября, 17:18 по восточному времени: Обновлено, чтобы отметить, что Slack выпускает исправление для проблемы с экраном потока и имеет улучшенные уведомления и прямые сообщения.

Обновление от 13 октября, 18:22 по восточному времени: Обновлено инструкциями о том, как перезагрузить Slack, если у вас все еще есть проблемы.