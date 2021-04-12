Фестиваль еврейского кино в Тампа-Бэй начинается с дождя • St Pete Catalyst

Фестиваль еврейского кино в Тампа-Бэй должен был начать сезон «Серебряный мемориал» в воскресенье вечером с живого шоу аргентинской комедии. Золотые звуки.

Воскресное наводнение, длившееся весь день, вынудило отменить эксперимент на открытом воздухе и 25Десятый Вместо этого примерно начался ежегодный фестиваль. Это продлится до ночи закрытия, 25 апреля, с осмотром транспортных средств. Монтаж Драма о создании оркестра из израильской и палестинской молодежи.

Поездка – вместе с фургонами с едой – будет проходить в семейном еврейском общинном центре Брайана Глейзера, 522 Howard Ave. В Тампе.

Золотые звуки В нем рассказывается история пары русских евреев, которые переезжают в Израиль. Дома они зарабатывали на жизнь озвучиванием русских голосов для английских фильмов. Их особые таланты не востребованы в их новой стране, однако им приходится искать новые формы голосовой работы. С интересными результатами.

Он доступен почти сегодня.

Вот как работает настройка по умолчанию: все 25 полнометражных фильмов, а также короткометражные фильмы и многое другое доступны в течение 48 часов после покупки билетов. Найдите расписание и инструкции Здесь.

«С момента своего основания Фестиваль еврейского кино в Тампа-Бэй показал сотни еврейских фильмов, посвященных таким темам, как жизнь, любовь, традиции, семья, история и текущие дела», – заявила сопредседатель мероприятия Сара Гулдинг Шер. вступительный видеоролик размещен на сайте фестиваля.

Специальная комиссия рассмотрела около 75 фильмов, чтобы попасть в 25 фильмов, запланированных на этот год. Многонациональные фильмы варьируются от легких комедий до ярких драм и открывающих глаза документальных фильмов. Некоторые из них на английском, многие переведены.

Также доступны чат-кафе, где зрителей приглашают поговорить о конкретных фильмах в Интернете с членами группы просмотра. Вебинары Zoom позволят киноманам напрямую поговорить с создателями фильма.

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