Фестиваль камерной музыки Mimir в Форт-Уэрте открывает сезон произведениями неординарных музыкальных коллективов.

Несмотря на то, что кризис в области здравоохранения отступает, а живые выступления возвращаются по всей стране, организации классической музыки все еще сталкиваются с проблемами. Второй год подряд фестиваль камерной музыки Mimir в Форт-Уэрте решил предлагать программирование только онлайн.

Mimir объединяет профессионалов из крупных оркестров и преподавателей консерватории для концертов, исследуя стандартные и малоизвестные произведения. Он также предоставляет студенческим группам возможности для наставничества и выступлений, которые также проводятся удаленно в этом году.

Церемония открытия фестиваля, которая была предварительно записана в Чикаго, была записана для виртуальной аудитории в четверг. Нетрадиционные комбинации инструментов были обычным делом в 70-минутной программе.

Сегодня представляет российский композитор и виолончелистка Таня Анисимова. мобильный дом, для виолончельного дуэта. Изделие часто источает энергию, хотя бывают и более медленные моменты расширения. Народные мотивы, намекающие на Восточную Европу или Россию, проявляются в проникновенных мелодиях.

Виолончелисты Кеннет Олсен и Брант Тейлор, коллеги по Чикагскому симфоническому оркестру, предварительно записали песню Тани Анисимовой «Караван» на церемонии открытия фестиваля камерной музыки Mimre 8 июля. (возьмите 4 фильма)

Виолончелисты Кеннет Олсен и Брант Тейлор, коллеги по Чикагскому симфоническому оркестру, дали выразительную характеристику, отмеченную их теплым, насыщенным вокалом. Они сочиняли мелодичные фразы с честным лиризмом и продемонстрировали стилистическую согласованность, которая пришла с совместным выступлением в течение многих лет. Услышав ранее запись, в которой играл композитор, я подумал, можно ли взять несколько быстрых отрывков, чтобы подчеркнуть их пылкий дух.

Более нетрадиционные инструменты использовались в струнном квартете русского композитора XIX века Антона Аренского. Квартет, призывающий к использованию двух виолончелей вместо обычной пары скрипок, вспоминает Чайковского, друга и коллегу Аринского. Включает набор вариаций на влиятельную тему вторичного режима из песни Чайковского.

Вместе со скрипачом Джоном Ивасаки и скрипачкой Джоан дер Хофсепиан виолончелисты Олсен и Тейлор достигли замечательного консенсуса в выражениях. Группа умело чередовала тонкий лиризм и страстный роман. В седьмой форме средней части Ивасаки ломает очень грустный сингл. Более быстрые вариации переполнены живостью.

В струнном трио до минор Бетховена, соч. 9, No. 3 – Произведение, которое балансирует между классической элегантностью и романтическими импульсами – Ивасаки, Дерхофсебиан и Тейлор показали хорошо сбалансированный смешанный голос. Коллектив умело ввел динамические контрасты и разыграл дьявольское настроение скерцо третьей части с его хрустящим диссонансом и острыми ритмами.

Многие ролики в первом и втором ходах показались послушными, однако преувеличение осады портит финал.

Снятые работы были впечатляющими: отдельные исполнители крупным планом иногда подчеркивали, кто играет мелодию. Запись в целом хорошо передавала звук каждого инструмента, хотя Тейлор временами в трио вел себя несколько тихо. При потоковой передаче в Интернете на моем компьютере возникло несколько временных сбоев, возможно, из-за проблем с подключением.

Скидки длятся примерно 10, 15 и 17,25 долларов. 817-984-9299, mimirfestival.org.