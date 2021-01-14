Филармония Эри откроет 4 новых бесплатных концерта с 21 января

Вы помните прошлую осень, когда Erie Philharmonic вернулся и дал четыре бесплатных виртуальных онлайн-концерта, просто чтобы музыка продолжала звучать? Ну, Фил предлагает четыре бесплатных виртуальных концерта, чтобы провести нас через зиму через весну.

Начиная с 21 января, благодаря нашим спонсорам и спонсорам, филармония Ирие Даниэль Мейер продолжит свое музыкальное путешествие по миру концертом под названием «Из России с любовью». Организаторы заявили, что он проникнет в русский дух с музыкой Чайковского, Прокофьева и других.

Концерты начнутся в 20:00 и будут доступны для просмотра на и через WQLN-TV. wqln.org/eriephil И https://eriephil.org/. Как и «Четыре осенних концерта», они будут транслироваться сначала вечером в четверг, а затем будут повторяться в следующее воскресенье днем ​​- в данном случае, 24 января в 14:00.

Другие концерты:

“ФИФА Италия!” Предлагает музыкальный тур по Италии сквозь эпоху великой музыкальной индустрии с участием Россини, Верди, Вивальди, Респиги и других произведений 25 февраля в 20:00 и 28 февраля в 14:00.

В «Танго нужно двое» известные виолончелист Николас Канилакис и пианист Майкл Браун присоединятся к струнному отделению филармонии в двух концертах. Эпизод 1 выйдет в эфир 25 марта в 20:00 и 28 марта в 14:00, эпизод 2 выйдет в эфир 15 апреля в 20:00 и 18 апреля в 14:00.

– Сотрудники Times News