MK2 Films объединила усилия для управления продажами по всему миру сатирической драмы «Домашний арест», поставленной известным российским режиссером Алексеем Германом-младшим («Довлатов») о российской системе правосудия.

«Домашний арест» следует за Дэвидом, российским профессором, который использует социальные сети для критики своей городской администрации и неуловимых действий мэра. Но вскоре Дэвид был обвинен в хищении и помещен под домашний арест. Несмотря на высокомерное наблюдение, дублирование информации и повышенный интерес СМИ, Дэвид остается непреклонным и не собирается извиняться.

«Я придумал этот проект много лет назад». В немецкой драме «Человек борется за достоинство» говорится: «Этот фильм является фундаментальным и интимным заявлением о том, что такое внутренняя свобода и как важно оставаться верным себе», политический деятель добавил.

Кредиты включают Германа-младшего. «Бумажный солдат», получивший премию «Лучший режиссер в Венеции», «Довлатов», получивший в Берлине премию «Серебряный медведь 2018» за выдающийся художественный вклад, и «Под электрическими облаками», получивший премию Берлинского серебряного медведя за выдающийся творческий вклад к 2015 году.

«Мы рады работать с Алексеем Германом-младшим над изучением сатирических персонажей, которые сегодня так сильно похожи», – сказал Оливье Барбье, руководитель отдела закупок MK2 Films.

В фильме «Домашний арест» снимались Мераб Ниндзе (Луна Юпитера), в ролях приняли участие Роза Хайруллина, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Пал, Анастасия Мельникова и Александра Бортич.

Сейчас на пост-продакшене фильм продюсирует российская компания «Метрафилмс», а Артем Васильев – исполнительным продюсером. Юрий Степанов работает в Canadian Outrageous Film, а Илья Цофин из LM Media в Германии в качестве сопродюсеров.

Также среди сопродюсеров Екатерина Лабшина, Виктория Шамликашвили, Анук Ван Гимен и Дмитрий Салтыковский. Фильм снят при поддержке «Киноприм».

В список EFM для MK2 Film также вошли «Кьяра» Йонаса Карпиньяно и «Мировой человек мира» Иоахима Триера, оба из которых недавно завершили съемки.