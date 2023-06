Фил Спенсер не считает нужным запускать Xbox с крупными обновлениями в середине цикла

Глава Xbox Фил Спенсер сказал, что он «не чувствует необходимости» выпускать обновление консоли Xbox в середине цикла, через три года после выпуска Xbox Series X/S.

В интервью с БлумбергЧто касается промежуточных обновлений линейки игровых консолей Xbox Series, Спенсер сказал: «Это не та обратная связь, которую мы получаем прямо сейчас. Прямо сейчас мы почти готовы с имеющимся у нас оборудованием».

Производители консолей нередко выпускают обновления среднего поколения для своего оборудования в течение нескольких лет. Microsoft выпустила Xbox One S почти через три года после запуска Xbox One. Еще более мощная консоль Xbox One X была выпущена почти через четыре года после выхода оригинальной Xbox One.

Точно так же Sony выпустила PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro спустя годы после запуска PS4 в 2013 году.

Спенсер прокомментировал менее чем через день после того, как Microsoft анонсировала еще один SKU в линейке Xbox Series: черную консоль Series S с 1 ТБ SSD-накопителя. Он стартует 1 сентября по цене $349,99.

Вскоре после мероприятия Microsoft Xbox Games Showcase Фил Спенсер был непреклонен в том, что консоли имеют «решающее значение» для будущего Xbox.

