Финляндия обыграла Россию в дополнительное время, не забив при этом гола

Россиянам тяжело проигрывать.

В профессиональном спорте есть несколько вещей более захватывающих и нервных, чем 3: 3 сверхурочных в хоккее. Болельщики затаивают дыхание, когда их команда получает шанс забить, и соединяют руки в молитве, когда противник находится в состоянии разлуки.

Но что мы должны чувствовать, когда выигрываем игру в дополнительное время, когда игроки макают лед, чтобы отпраздновать это, даже если на самом деле гол не был забит?

В воскресном финальном матче Кубка Первого канала между Финляндией и Россией финский нападающий Сакари Манинен забил победный гол в дополнительное время — не забив шайбу в ворота!

Когда команды сыграли вничью 4: 4 за менее чем минуту до конца дополнительного времени и мяч был заблокирован в финской зоне, Россия решила вывести своего вратаря и перейти к победному счету — тактика, популяризированная ранее в этом году тренером КХЛ. . .

Но Маннинен смог вытащить диск на свой край, и он побежал к пустой стойке ворот россиянина. Отчаявшись сорвать игру, голубь Вячеслава Войнова сбил Гоблина, но при этом раздавил его соперника.

Ближайший судья проигнорировал игру и указал на сетку, засчитав гол — и победу — Финляндии.

Объявление было сделано в соответствии с правилом 25 ИИХФ, которое гласит:

Гол засчитывается атакующей команде, когда противоположная команда убирает вратаря со льда, а атакующий игрок «владеет и контролирует диск» (или «получил бы владение и контроль») в нейтральной или атакующей зоне без игрок, защищающийся между ним и воротами соперника, и «им отказано в счете» в результате нарушения, совершенного командой защиты ».

Благодаря этой победе Финляндия стала обладателем Кубка Первого канала с 2009 года. Турнир, который проводился в России, является частью Европейского хоккейного тура, соревнования, в котором Финляндия, Россия, Швеция и Чехия сражаются друг с другом. серия мини-турниров.

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