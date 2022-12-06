На прошлой неделе Фиона Хилл, бывший старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности, выступила перед переполненной аудиторией в Университете штата Огайо.

Хилл посетил кампус в 2022 году. Лекция Джозефа Дж. Крузель Спикер Мершонского центра исследований международной безопасности. Сериал посвящен Джозефу Крозелу, товарищу Мершону, который преподавал политологию в штате Огайо в период между ВВС, Министерством обороны и дипломатическими постами. В 1995 году Крозел погиб в результате несчастного случая в Сараево, Босния, когда возглавлял американскую команду на переговорах о прекращении югославских войн.

Исполнительный вице-президент и вице-президент Мелисса Л Гиллиам Хилл представил ее, официально назвав ее Бакай, и университет оказал ей честь, приняв ее. Гиллиам сказал, что Крозел олицетворяет важность и силу образования, и Хейл отражает это в своей карьере.

Ранее в тот же день Хейл рассказала аудитории, состоящей только из Мершон, о том, как стипендии и возможности обучения за границей позволили ей стать одной из немногих детей в ее английском горнодобывающем сообществе, которые поступили в университет, в конечном итоге получили докторскую степень по истории в Гарварде и стали A ведущий авторитет в российской политике.

«Мы рады услышать, что вы думаете, — сказал Гиллиам. «Вы представляете то, что мы лучше всего пытаемся сделать здесь, в Огайо, а именно изменить жизнь людей. Когда мы обучаем людей, мы меняем жизнь семьи, мы меняем общество».

Хилл является старшим научным сотрудником Роберта Буша в Центре США и Европы по программе внешней политики Института Брукингса, некоммерческой организации в Вашингтоне, округ Колумбия, которая проводит исследования по местным, национальным и глобальным проблемам. С 2017 по 2019 год она работала при президенте Дональде Трампе заместителем помощника президента и старшим директором по делам Европы и России в Совете национальной безопасности. Свои памятные показания она дала на слушаниях бывшего президента в 2019 году. До этого с 2006 по 2009 год она работала сотрудником национальной разведки по России и Евразии в Национальном совете по разведке.

Хилл была в восторге от получения почетного титула Buckeye, сказав, что давно хотела посетить университет.

«Я был в Штатах с 1989 года, — сказал Хилл, — так что это было долгое время, чтобы добраться сюда. Я надеюсь вернуться теперь, когда я Бакай».

Хилл потратил 90 минут, отвечая на вопросы директора мероприятия. Дороти Нойес, директор Центра Мершон, и из зала. Разговор был посвящен тому, что происходит в России во время конфликта на Украине: что думает президент России Владимир Путин? Что думают россияне? Как это повлияет на экономику России?

Хилл говорил о способности Путина к адаптации, которая позволяет ему оставаться центральной фигурой на политической арене своей страны с 1990-х годов. Однако, по ее словам, Путин не учел то, что она назвала «побочными эффектами» войны: волны, которые создают санкции, призывы на военную службу и протесты в России.

«Я не думаю, что сам Путин или люди в Кремле имеют полное представление о том, что происходит», — сказала она.

Снова и снова Хилл возвращался к опасности иметь одного человека, тесно связанного с процессом принятия решений в стране.

«Что вы получаете от чрезмерной преданности одному человеку?» — спросил Хилл у аудитории. «Вы получаете ужасную войну, крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. По сути, вы получаете мировую войну. И все потому, что один человек принял решение, основанное на его собственных заблуждениях».

Соединенные Штаты могут извлечь из этого урок, который Хилл назвал «фетишем исполнительной президентской власти».

«Преамбула Конституции не гласит: «Я президент», — сказал Хилл. Вместо того, чтобы искать одного лидера, способного решить проблемы страны, нам нужно смотреть на самих себя.

«Как в Соединенных Штатах создать нацию, которая будет работать на всех? На посту президента не будет ни одного человека, — сказал Хилл. все, и чемпион. Так получаются автократические и авторитарные режимы».