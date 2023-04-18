Форматы дисконтных магазинов стимулируют рост российских ритейлеров, Retail News и ET Retail

Компании заявили во вторник, что форматы дисконтных магазинов стимулируют рост продаж и прибыли двух крупнейших российских ритейлеров, следуя тенденции, когда потребители, борющиеся с инфляцией и экономическим спадом, обращаются к более дешевым товарам.

Покупатели столкнулись с ростом цен и падением доходов с тех пор, как в феврале 2022 года Кремль направил в Украину десятки тысяч военнослужащих, что подорвало покупательную способность и увеличило спрос на товары со скидкой.

Ведущий российский ритейлер X5 Group сообщил о росте чистых розничных продаж на 15,7%, без учета некоторых сегментов электронной коммерции, до 689,2 млрд рублей (8,46 млрд долларов) в первом квартале благодаря двузначному росту более дешевых форматов магазинов, Пятерочка и Чижик. . . .

формат жесткого диска чизкейк Чистые продажи выросли в пять раз, а у X5 почти в пять раз. Беатрушка Магазины зафиксировали рост на 12,2%. Премиальные супермаркеты «Перекресток» выросли на 5,1%.

Х5 рассчитывает ускорить открытие магазинов «Чижик» в ближайшие кварталы. Он полностью закрыл формат гипермаркета «Карусель» в начале апреля.

Конкурирующий ритейлер O’Key Group сообщил об увеличении чистой прибыли за 2022 год на 16,2% до 242 млн рублей (2,97 млн ​​долларов). Выручка супермаркетов, на долю которой приходится почти 80% основных доходов, упала на 2,1% в годовом исчислении, но подскочила на 53,1% в Da! редукторы.

«В целом, в 2022 году компания успешно скорректировала работу своих супермаркетов, чтобы приспособиться к продолжающемуся росту цен на сырье, сокращению пешеходного движения и более осторожным и рациональным покупательским привычкам потребителей», — говорится в заявлении O’Key.

Инфляция в России замедляется после роста прошлой весной. X5 заявила, что продовольственная инфляция замедлилась до 7,2% в первом квартале.

Оба продавца сообщают о росте онлайн-продаж более чем на 30%.

Российское правительство ожидает, что в этом году экономика вырастет на 1,2%, восстановившись после спада на 2,1% в 2022 году. Однако рост заработной платы, вероятно, будет минимальным, а поскольку Москва направляет больше денег на армию, возвращение к экономическому процветанию все еще остается далеко. .