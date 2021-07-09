Фотографии запечатлели 20-летие войны США в Афганистане

Мы давно знали, что война в Афганистане не закончится крупной победой. На прошлой неделе американские силы официально покинули аэропорт Баграм на фоне большой помпы. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия США будет завершена К 31 августа, что-то вроде прекращения почти 20-летней войны с изменением климата.

Для афганцев конфликт продолжается. Тысячи людей уже покинули страну, и уход США и их союзников, хотя и ожидался, подорвал то скудное чувство безопасности, которое испытывали люди. Страна медленно катилась к гражданской войне в течение нескольких месяцев, если не лет. Талибан, противник, которого Запад изначально начал побеждать, также готовится восстановить власть в нескольких районах за пределами столицы, Кабула, где настроения напряженные.

«Я думаю, что это во многих отношениях наихудший из возможных исходов мирных переговоров, предшествовавших Дохе, – что Соединенные Штаты уходят, но не прекращают продолжающуюся войну в Афганистане между двумя сторонами», – сказал Мадиха Афзал, Дэвид М. Рубинштейн. Сотрудник по внешней политике Института Брукингса для BuzzFeed News, ссылаясь на продолжающиеся мирные переговоры между афганским правительством и талибами в Катаре. В недавнем интервью Байден защищаться, чтобы уйти И ускорить график. Ожидается, что все, кроме нескольких сотен солдат, будут выведены к концу августа, задолго до крайнего срока 11 сентября, который он первоначально установил ранее в этом году.

Фотографии, сделанные во время войны в Афганистане, так и не рассказали всей истории – американские военные признали тот факт, что правдивость, как правило, вызывает вопросы (и сопротивление) в стране после войны во Вьетнаме. Они ограничивали общий доступ, а иногда и полностью запрещали многие виды изображений, которые были популярны в предыдущие эпохи, например, раненых солдат или возвращающихся сундуков. Первые годы войны были окутаны тайной и чувством собственного достоинства после терактов 11 сентября, которые исказили чувство истины, о котором сообщалось дома.

Этот ограниченный доступ привел к странному нарушению охвата в Афганистане – было трудно понять, что там происходило, кроме базового патрулирования. Это означало, что в Соединенных Штатах стало легче игнорировать это, даже когда война затянулась в течение четырех президентских сроков, в результате чего погибло более 70000 афганцев и 2400 американцев, в результате чего более 20000 человек были убиты и бесчисленное количество афганских граждан были убиты. при средней стоимости $ 3. По данным Пентагона, 1 миллиард долларов в месяц.

После убийства Усамы бен Ладена в 2011 году и т.н. Зеленый атакует синий В последующие годы американская общественность и члены Конгресса неоднократно задавали один экзистенциальный вопрос: «Должны ли мы остаться в Афганистане?» Официальный вывод войск начался в 2014 году. Семь лет спустя мы почти полностью покинули Афганистан. Но остаются большие вопросы: означает ли это поражение терроризма? как насчет Все эти девушки Кто наконец может ходить в школу и участвовать в общественной жизни? Все те дети, которые смотрели на солдат, играли с ними, иногда были сиротами – как вы сейчас думаете? И те же самые солдаты – многие из которых едва достигли возраста, чтобы законно пить, не говоря уже о строительстве нации на другом конце света – как они? Это того стоило? Что мы узнали здесь? Что будет дальше?