ФОТО: Варун Дхаван и Киара Адвани делятся взглядами на российский сегмент кадра из фильма «Джаг Джугг Джиё»

Один из самых горячих фильмов 2022 года — это, безусловно, «Джаг Джагг Чжио». Джуг Джугг Джиё имеет звездный состав, в который входят Варун Дхаван, Киара Адвани, Ниту Капур, Анил Капур, Праджакта Коли и Маниеш Пол. Некоторое время назад было объявлено, что фильм выйдет в прокат 24 июня 2022 года. В то время как главные актеры Киара Адвани и Варун Дхаван закончили съемки в конце ноября, сейчас они находятся в России для финальной части, которую поставил Радж Мехта. Варун Дхаван также рассказал своим поклонникам в Instagram о своей недавней фотосессии в России с Киарой.

В историях, которыми поделился Варун Дхаван, муж Джуг Джугга, Джеео Варун, и Киара находятся в машине, все они завернуты в теплую одежду. В одном из роликов Варун показал снег вокруг себя через окно машины и сказал: «Итак, температура здесь, в Москве, пять градусов ниже нуля, и мы едем на съемку». Отрывок заканчивается на. Варун Кьяра строго спрашивает: «Ты готова?» Который , киара Ответы положительные. В другом ролике он делится взглядом на московские дороги со своей движущейся карточки с очень запоминающейся «Tu Aake Dekhle», играющей на заднем плане. На последнем кадре Варун выглядел очень элегантно в черно-белом костюме, позируя с хлопушкой. Фон был настолько прохладным, что вокруг него падал снег, и он написал: «Jug Jugg Jeeyo» с российским флагом в фильме.

Ознакомьтесь с историями Здесь:

Джуг Джугг Джиё — комедия-драма, выходящая в 2022 году, режиссер Радж Мехта при поддержке Каран Джохар.

Читайте также: Эксклюзив: Варун Дхаван, Киара в Москве для Jug Jugg Jeeyo; Вопреки сообщениям, на свадьбе Вики Кэт его не будет.