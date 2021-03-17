Фрагменты свитков Мертвого моря были обнаружены израильскими археологами вместе с библейским текстом.

На этой неделе израильские археологи объявили об открытии десятков новых. Части свитка Мертвого моря. Найденные в пещере в пустыне и, вероятно, спрятанные во время восстания евреев против Рима почти 1900 лет назад, фрагменты библейских текстов представляют собой редкое окно в историю иудаизма, ранней христианской жизни и человечества.

Франшиза CBS News сообщила, что, когда более 70 лет назад были обнаружены первые части свитков Мертвого моря, они были широко признаны одним из самых важных археологических открытий 20-го века.

Чтобы сделать новое открытие, археологи спустились с крутого обрыва в Пещеру Ужаса, названную в честь десятков человеческих останков, найденных внутри. Но хотя история пещеры мрачна, как следует из ее названия, археологи описали то, что они нашли внутри нее «между небом и землей».

Десятки фрагментов свитков Мертвого моря были обнаружены почти две тысячи лет спустя. По словам доктора Орена Аппельманна, фрагменты рукописи маленькие, некоторые маленькие, но достаточно большие, чтобы извлечь из них мудрость.

«Вот что вы должны делать», – цитирует он греческий текст одной из частей. «Говорите друг с другом правду, совершайте истинное и совершенное правосудие в ваших воротах и ​​не сливайтесь во зло друг против друга. Не любите лжесвидетельство, потому что это то, что Я ненавижу, – говорит Господь».

Археолог из Управления древностей Израиля (IAA) демонстрирует древний гребешок от вшей периода восстания Бар-Кохбы, раскопанный в районе Иудейской пустыни после реставрационных работ в Лаборатории сохранения Мертвого моря Управления древностей Израиля в Иерусалиме. , 16 марта 2021 г. Менахем Кахане / AFP / Getty Images



Засушливые условия Иудейской пустыни гарантировали, что десятки других предметов, найденных рядом с фрагментами фасции, также выдержали испытание временем, включая древние оливковые косточки; Остатки одежды, сандалии и деревянный гребешок от вшей, который выглядит как гребешок, который можно использовать сегодня.

Защищать культуру или красть ее?

Археолог Хаим Коэн говорит, что четырехлетний проект был жизненно важен для защиты сокровищ пещерной системы от будущих грабежей.

«Этот проект призван защитить территорию, потому что, опять же, победить воров практически невозможно», – сказал он. Они работают, и решение было решить проблему на глазах у воров.

Огромные раскопки простираются на юге Израиля. Западный берег оккупирован Израилем. Израиль уже давно критикуют за вывоз предметов, найденных на палестинских территориях.

Согласно международному праву, запрещается изымать культурные ценности с оккупированных земель, но эти опасения не помешали IAA продемонстрировать находки.

За пределами Библии

Некоторые из артефактов выходят далеко за рамки Библии, в том числе скелет молодого 6000-летнего ребенка и почти идеально сохранившаяся корзина, которая сегодня не выглядела бы неуместной в магазине товаров для дома.

Археолог IAA Хаим Коэн демонстрирует корзину возрастом 10 500 лет, относящуюся к периоду неолита, обнаруженную в квадратной пещере в Иудейской пустыне и выставленную в Лаборатории сохранения Мертвого моря Управления древностей Израиля в Иерусалиме, 16 марта 2021 года. Менахем Кахане / AFP / Getty Images



«Мы не поняли, потому что думали, что пещера пуста, и когда мы пришли, мы увидели огромную целую, неповрежденную корзину», – сказал Янив Берман из Управления древностей. Когда они получили результаты анализа углеродного датирования, он сказал: «В шоке! Ему 10 500 лет!»

Это был еще один захватывающий кусочек пазла из прошлого, найденный вместе с древней мудростью, которая до сих пор находит отклик.