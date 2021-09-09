Франция предлагает бесплатные противозачаточные средства женщинам до 25 лет

Франция начнет предлагать бесплатные противозачаточные средства женщинам в возрасте до 25 лет, начиная со следующего года, чтобы помочь молодым женщинам с финансовыми затратами на защиту от беременности, сообщил в четверг официальный представитель здравоохранения.

«Недопустимо, чтобы молодые женщины не могли защитить себя, и они не могли получить противозачаточные средства, если захотят, потому что это слишком дорого для них», – сказал Оливер Ферран, министр здравоохранения страны. На Франция 2, общественная радиостанция. Он отметил, что правительство отметило снижение использования противозачаточных средств среди «определенного числа молодых женщин».

Правительство заявило, что выделит около 21 миллиона евро, или примерно 25 миллионов долларов, на оплату противозачаточных средств и консультации по их использованию. Г-н Ферран сказал, что возраст 25 лет был выбран как минимальный, «потому что это возраст, который соответствует большей независимости с точки зрения экономической, социальной жизни и доходов».

Многие планы семейного здравоохранения перестали покрывать иждивенцев в возрасте от двадцати лет, и г-н Ферран сказал, что многие женщины отказались от контрацепции в эти годы из-за расходов после потери страхового покрытия ».