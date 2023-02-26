Французский документальный фильм «На Адаманте» получил первый приз Берлинского кинофестиваля.

Награда, занявшая второе место, досталась фильму «Afire» немецкого режиссера Кристиана Петцольда, который является частью фестиваля. Сухая комедия о страстном писателе, живущем в загородном доме, который вынужден считаться со своим собственным представлением о самом себе среди надвигающегося лесного пожара. Специальный приз жюри был присужден португальскому режиссеру Жоао Канегу за драму «Плохая жизнь» о группе женщин, управляющих захудалым отелем.

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Награда за лучшую режиссуру досталась ветерану французского режиссера Филиппу Гаррелю за «Плуг», драму о семье кукловодов с тремя его реальными детьми в главных ролях. Награда за лучшую гендерно-нейтральную роль была вручена начинающей актрисе Софии Отеро, сыгравшей 8-летнюю девочку, борющуюся с гендерной идентичностью, в фильме «20 000 пчел». Слезливая речь Отеро, самого молодого из получивших награду, заставила многих в зале плакать.

Награда за лучший сценарий была присуждена мюзиклу Анжелы Шанельк, эллиптическому пересказу мифа об Эдипе, а награда за лучшую роль второго плана досталась Тее Эйри, сыгравшей осужденного трансгендера, бывшего заключенного, работающего с полицейским детективом в фильме «Кристоф». Хохослера «До конца ночи».

Хотя Берлинале долгое время был самым важным международным фестивалем с политической точки зрения, в этом году на него особенно повлияли глобальные события. Два предыдущих лауреата премии «Золотой медведь» — иранские режиссеры Джаафар Панахи, чей фильм «Тегеранское такси» выиграл в 2015 году, и Мохаммад Расулоф, чей фильм «Зла нет» победил в 2020 году, — в последние месяцы были заключены в тюрьму за противодействие иранскому правительству. (Оба в конце концов были освобождены.) Во время яркой церемонии открытия фестиваля Фарахани, которая сама Изгнанный из ИранаОна устроила долгие аплодисменты воодушевляющей речи, призывающей Европу встать на «правильную сторону истории», поддержав иранских протестующих.

В этом году на фестивале также было представлено несколько фильмов об Украине, в том числе «Железные бабочки» о крушении рейса 17 Malaysia Airlines в 2014 году и «Суперсила», документальный фильм актера и режиссера Шона Пенна, в котором есть интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, фильм Ночь русского вторжения. На церемонии открытия по видеосвязи Зеленский похвалил Берлинале за «принцип открытости, равенства и диалога без границ». Хотя российские кинематографисты были допущены к участию в фестивале в этом году, фильмы, финансируемые российским правительством, были запрещены.