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Французский студент признался, что солгал об учителе без головы

9 марта, 2021
Toma Kulikov

13-летний студент признался в публикации ложной истории о французском языке Учитель истории Сэмюэл Патти Это привело к серии ужасных событий, которые привели к его обезглавливанию в прошлом году, сообщили во вторник в сообщениях.

Девушка, имя которой не разглашается, призналась, что “солгала” об инциденте в классе в школе в Западном Париже, чтобы доставить удовольствие отцу. The Independent сообщает.

Первоначально утверждалось, что 47-летний Патти попросил мусульманских студентов покинуть класс, прежде чем он покажет им карикатуры на пророка Мухаммеда во время лекции о свободе слова, сообщает издание.

Как сообщается, девочка рассказала своему отцу, что затем ее приостановили на два дня после того, как она потребовала от учителя отправить мусульманских учеников в класс, пока он показывает фотографию богохульства.

Прохожие проходят мимо плаката с изображением учителя французского языка Сэмюэля Патти в центре города Конфлан-Сент-Онорин.
Прохожие проходят мимо плаката с изображением учителя французского языка Сэмюэля Патти в центре города Конфлан-Сент-Онорин.Томас Коэкс / AFP через Getty Images

Ложь ее отца вызвала юридическую жалобу на учителя, который затем запустил кампанию в социальных сетях. BBC сообщает.

Реакция на Патти усилилась, потому что изображение Мухаммеда запрещено в исламе, а мусульмане считали его крайне оскорбительным.

Десять дней спустя учитель был обезглавлен 18-летним Абдуллой Анзуровым, который позже был убит пулями милиции.

Но теперь выясняется, что девочки не было в классе в день предполагаемого несчастного случая в школе в Конфлан-Сент-Онорин.

Местные жители хвалят учителя французской истории Сэмюэля Патти за обезглавливание возле школы, где он преподавал.
Местные жители хвалят учителя французской истории Сэмюэля Патти за обезглавливание возле школы, где он преподавал.
Зигфрид Модула / Getty Images

Французская газета Le Parisien сообщила, что девочка, очевидно, была отстранена от занятий накануне за непосещение занятий и не хотела, чтобы ее отец знал о наказании.

В понедельник ее адвокат подтвердил, что девочки не было в классе, но заявил, что это произошло потому, что в тот день она была больна.

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«Она солгала, потому что чувствовала себя в ловушке спирали из-за того, что одноклассники попросили ее выступить ее представителем», – сказал ее адвокат Мбико Табула. Агентство Франс-Пресс.

The Independent заявила, что ее адвокат утверждал, что отец должен нести ответственность за последствия из-за его «чрезмерного и непропорционального поведения».

Девушке было предъявлено обвинение в клевете, а ее отец был арестован по подозрению в соучастии в террористическом убийстве, сообщил силовик.

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