Французский студент признался, что солгал об учителе без головы

13-летний студент признался в публикации ложной истории о французском языке Учитель истории Сэмюэл Патти Это привело к серии ужасных событий, которые привели к его обезглавливанию в прошлом году, сообщили во вторник в сообщениях.

Девушка, имя которой не разглашается, призналась, что “солгала” об инциденте в классе в школе в Западном Париже, чтобы доставить удовольствие отцу. The Independent сообщает.

Первоначально утверждалось, что 47-летний Патти попросил мусульманских студентов покинуть класс, прежде чем он покажет им карикатуры на пророка Мухаммеда во время лекции о свободе слова, сообщает издание.

Как сообщается, девочка рассказала своему отцу, что затем ее приостановили на два дня после того, как она потребовала от учителя отправить мусульманских учеников в класс, пока он показывает фотографию богохульства.

Ложь ее отца вызвала юридическую жалобу на учителя, который затем запустил кампанию в социальных сетях. BBC сообщает.

Реакция на Патти усилилась, потому что изображение Мухаммеда запрещено в исламе, а мусульмане считали его крайне оскорбительным.

Десять дней спустя учитель был обезглавлен 18-летним Абдуллой Анзуровым, который позже был убит пулями милиции.

Но теперь выясняется, что девочки не было в классе в день предполагаемого несчастного случая в школе в Конфлан-Сент-Онорин.

Местные жители хвалят учителя французской истории Сэмюэля Патти за обезглавливание возле школы, где он преподавал. Зигфрид Модула / Getty Images

Французская газета Le Parisien сообщила, что девочка, очевидно, была отстранена от занятий накануне за непосещение занятий и не хотела, чтобы ее отец знал о наказании.

В понедельник ее адвокат подтвердил, что девочки не было в классе, но заявил, что это произошло потому, что в тот день она была больна.

«Она солгала, потому что чувствовала себя в ловушке спирали из-за того, что одноклассники попросили ее выступить ее представителем», – сказал ее адвокат Мбико Табула. Агентство Франс-Пресс.

The Independent заявила, что ее адвокат утверждал, что отец должен нести ответственность за последствия из-за его «чрезмерного и непропорционального поведения».

Девушке было предъявлено обвинение в клевете, а ее отец был арестован по подозрению в соучастии в террористическом убийстве, сообщил силовик.