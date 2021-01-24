Хабиб Нурмагомедов: Дана Уайт говорит, что Россия рассматривает возможность возвращения в UFC | Новости ММА

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что у Хабиба Нурмагомедова может возникнуть соблазн вернуться в Октагон.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после того, как расширил свой образцовый профессиональный рекорд до победы над Джастином Гаетже со счетом 29: 0 на турнире UFC 254.

Нурмагомедов дрался впервые после смерти отца прошлым летом, и он почувствовал, что пора убираться.

Однако Уайт встретился с Нурмагомедовым в Абу-Даби в пятницу, и глава UFC подтвердил в ходе этих обсуждений, что обсуждалась перспектива возвращения к работе.













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Бывший средний вес UFC и нынешний тренер MMA Марк Вейр обсуждают, станет ли Хабиб Нурмагомедов величайшим UFC за всю историю



Разговариваю с ESPN В видео, опубликованном в официальном аккаунте UFC в Твиттере, Уайт показал, что Нурмагомедов предположил, что если в грядущих соревнованиях в легком весе с участием Конора МакГрегора и Дастина Пуарье будет «что-то удивительное», то его можно будет вернуть назад.

«Как он себя чувствует сейчас, он достиг того, чего планировал», – сказал Уайт.

«Он думал, что (Чарльз) Оливейра выглядел действительно хорошо в своем последнем бою с Тони Фергюсоном, поэтому в следующую субботу у нас будет бой МакГрегора / Берера, и там будут (Майкл) Чендлер и (Дэн) Хукер.

Поэтому он сказал мне: «Я буду смотреть этот бой. Я бы никогда не стал завязывать ремешок, носить его или держать его подальше от кого-либо.

«Если эти парни сделают что-то потрясающее, покажите мне что-нибудь потрясающее и заставьте меня вернуться и сразиться».

«Так что у меня такое чувство, что если кто-то все-таки сделает это, то это может быть главное событие или совместное мероприятие, и, как я уже сказал, он думает, что Оливейра выглядит хорошо, если бы эти люди смогли сделать что-то особенное, Хабиб сразился бы с ними».













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Джон Маккарти говорит, что Дастин Пуарье не может позволить себе повторить ошибки, которые он допустил в своем первом бою против Конора МакГрегора.



Уайт добавил: «Ему просто нужно время, чтобы очистить свой разум». [if] Эти парни делают то, что, я думаю, они сделают в следующие выходные, похоже, он может быть заинтересован в драке с одним из них ».

Макгрегор проиграл Нурмагомедову на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.

32-летний ирландец вернется в октагон впервые за 12 месяцев против Порье на турнире UFC 257 23 января.

Макгрегор никогда не упустит возможности снова встретиться с Нурмагомедовым.

МакГрегор сказал: «Я думаю, он боится моих воинов. Это точно. И я не виню его. Я точно знаю, чему противостоять». ESPN.

«Я боролся изо всех сил той ночью, он боролся с худшим той ночью. Он знает это, я знаю это, и его команда знает это».

“Я имею [got] Ответ – уничтожить этого человека. Он может только долго затыкать глаза людям.